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New Holland hidrojenle çalışan yeni traktörünü tanıttı

8 yıl
32,7b
1
96
Alternatif Enerji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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New Holland hidrojenle çalışan yeni traktörünü tanıttı
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Traktör üretiminde endüstrinin saygın isimlerinden biri olan New Holland, alternatif yakıt teknolojisi kullanan çevre dostu yeni bir model geliştirdi. Firma tarafından NH2 olarak isimlendirilen yeni traktör, sahip olduğu teknik alt yapı kadar, genel görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

New Holland NH2, hidrojenle çalışıyor ve bu açıdan diğer traktörlerden ayrılmayı başarıyor. Konvensiyone yakıt teknolojisi yerine hidrojen kullanıyor olması sayesinde CO2 emisyon değeri sıfır olan traktör sadece bir miktar su üretiyor ve diğer traktörlere nazaran oldukça sessiz (55dB) çalışıyor.

130 beygir ve 300NM tork üreten New Holland NH2, 110 litrelik hidrojen tankı ile 2 saate yakın kullanım süresi sunarken, devam eden geliştirme çalışmalarıyla birlikte sürenin arttırılacağı düşünülüyor. New Hollanda NH2, ticari pek çok sistemden farklı olarak Energy Independent Farm konseptini kullanıyor.

Kısaca EIF olarak tanımlanan Energy Independent Farm kosneptinde su, güneş enerjisinden üretilen elektrikle hidrojen ve oksijene ayrıştırılıyor ve açığa çıkan hidrojen depolanarak traktörü çalıştırmak için kullanılıyor. Bu yöntemle bir litre sudan bir litre petrolden elde edilen enerjinin aynısının kazanılabileceği belirtilirken, su kıtlığına karşı sistemde tarımsal kullanıma uygun olmayanlar da dahil olmak üzere her türlü su kaynağının kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında.

Şu an konsept aşamasında olan New Holland NH2'nin önümüzdeki yıl "tarla" testlerine çıkmasına bekleniyor.

New Holland hidrojenle çalışan yeni traktörünü tanıttı
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New Holland hidrojenle çalışan yeni traktörünü tanıttı
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New Holland hidrojenle çalışan yeni traktörünü tanıttı
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DH Misafiri 8 yıl
new holland yaparsa en iyisini yapar TÜRK çifsinede bu traktör yakısır dede de toruna miras new holland
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arel.gr 8 yıl
Energy Independent Farm konsepti traktörün üzerinde entegremi,öyleyse çatı alanındaki güneş panelleri yeterlimi ?
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wreith 8 yıl

bu traktör show olmuş yaw....


bununla tarlada da nişantaşında da gezen olur
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semih22 8 yıl
itü de okurken prof nejat eroğlu mu neydi tam aklımda değil konferans vermişti bu teknolojinin ustalarındandır kendisi geleceğin ve şimdiki zamanın yakıtının hidrojen olacağını söylemişti adamlar başlamışlar bile inşallah bizde başlarız biran önce biraz maliyetli tabii ki esas problem maliyeti düşürmede hadi bakalım hayırlısı
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BlackBeasT 8 yıl
HeHe...çok havalı 1 traktör bununla köyde ne hatun yapılır hea :D:D
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ysfdvz 8 yıl

CoolMnaiaC

HeHe...çok havalı 1 traktör bununla köyde ne hatun yapılır hea :D:D

Ne Köyü Be Baksana Traktördeki İhtişama Şehirde Bile Havan Olur :D Romorka Dolar Kızlar...
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historymen 8 yıl
transFARMERS:)
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DH Misafiri 8 yıl
Şimdi ben passat mı alsam yoksa bunu mu alsam!!
Hangisi daha havalı olur acep???
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Uzaktan Kumandan 8 yıl
benim takıldığım bir nokta var...

tamam elektroliz ile elde ediliyor hidrojen...

peki o zaman elektroliz elektroliz...

sonra su bitmesin...

yanarız valla...
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tizar 8 yıl
LOL bende traktör gibi kasa felan sandım. Ne alaka traktör ile donanımhaber? :xD
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ferdinnand 8 yıl

satantribal

LOL bende traktör gibi kasa felan sandım. Ne alaka traktör ile donanımhaber? :xD


cümleye katılıyorum, konu kültür-bilime taşınsın lütfen. biraz adam akıllı konu görmüş olur bölüm.
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Ehlika 8 yıl
Bilgisayar kasası sandım ilk baktıgımda :((
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ikista 8 yıl
Discovery'de izlemiştim egzostdan sadece su damlatması çok temiz gibi görünüyor ama hidrojen elde etmek için termik santraller gibi dev bacalı üretim merkezleri kullanılıyor ve hiç de temiz değil.
Bu teknoloji karbondioksit salınımının sadece arabanızdan yapılmamasını sağlıyor, size gelinceye kadar çoktan havanın içine etmiş oluyor ama.
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Fleetwood 8 yıl

ikista

Discovery'de izlemiştim egzostdan sadece su damlatması çok temiz gibi görünüyor ama hidrojen elde etmek için termik santraller gibi dev bacalı üretim merkezleri kullanılıyor ve hiç de temiz değil.



Bu teknoloji karbondioksit salınımının sadece arabanızdan yapılmamasını sağlıyor, size gelinceye kadar çoktan havanın içine etmiş oluyor ama.



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CeRaN* 8 yıl
harika birşey olsa gerek zaten marka olarak bana göre dünya devi. bir ikincisi ben bu traktörü alıyım tarlaya sokmaya kıyamam
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DrunKeNN PunK 8 yıl
bunu alcak adamın tarlaları satması gerekir. tarlayı satıncada ne işine yarıyacak dimi
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