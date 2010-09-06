New Holland hidrojenle çalışan yeni traktörünü tanıttı

Traktör üretiminde endüstrinin saygın isimlerinden biri olan New Holland, alternatif yakıt teknolojisi kullanan çevre dostu yeni bir model geliştirdi. Firma tarafından NH2 olarak isimlendirilen yeni traktör, sahip olduğu teknik alt yapı kadar, genel görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

New Holland NH2, hidrojenle çalışıyor ve bu açıdan diğer traktörlerden ayrılmayı başarıyor. Konvensiyone yakıt teknolojisi yerine hidrojen kullanıyor olması sayesinde CO2 emisyon değeri sıfır olan traktör sadece bir miktar su üretiyor ve diğer traktörlere nazaran oldukça sessiz (55dB) çalışıyor.

130 beygir ve 300NM tork üreten New Holland NH2, 110 litrelik hidrojen tankı ile 2 saate yakın kullanım süresi sunarken, devam eden geliştirme çalışmalarıyla birlikte sürenin arttırılacağı düşünülüyor. New Hollanda NH2, ticari pek çok sistemden farklı olarak Energy Independent Farm konseptini kullanıyor.

Kısaca EIF olarak tanımlanan Energy Independent Farm kosneptinde su, güneş enerjisinden üretilen elektrikle hidrojen ve oksijene ayrıştırılıyor ve açığa çıkan hidrojen depolanarak traktörü çalıştırmak için kullanılıyor. Bu yöntemle bir litre sudan bir litre petrolden elde edilen enerjinin aynısının kazanılabileceği belirtilirken, su kıtlığına karşı sistemde tarımsal kullanıma uygun olmayanlar da dahil olmak üzere her türlü su kaynağının kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında.

Şu an konsept aşamasında olan New Holland NH2'nin önümüzdeki yıl "tarla" testlerine çıkmasına bekleniyor.