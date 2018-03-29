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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Subaru, sürücü yorgunluğunu tespit eden yüz tanıma teknolojisini tanıttı

Japon otomobil üreticisi Subaru, sürücülerin uykulu veya dikkatsiz olduğunu tespit eden yeni yüz tanıma teknolojisi DriverFocus'u tanıttı. Yeni teknoloji Subaru Forester'ın yeni modelinde yer alıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japonya merkezli otomotiv şirketi Subaru, ABD'nin en çok satan otomobillerinden biri olan Subaru Forester'ın yeni modelini tanıttı. New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan Subaru Forester yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit edebilen yüz tanıma teknolojisiyle birlikte geliyor. Lafı fazla uzatmadan Subaru'nun yeni aracının detaylarına geçelim.

Subaru'nun yüz tanıma sistemi DriverFocus olarak adlandırıldı

Yeni teknoloji 'DriverFocus' olarak adlandırıldı ve yeni Forester'ın üst düzey Touring trim versiyonunda standart olarak mevcut olacak. Subaru'nun DriverFocus teknolojisi, sürücü yorgunluğu veya dikkat dağınıklığı gibi belirtileri tespit eden bir yüz tanıma yazılımını kullanıyor. Bu teknoloji beş farklı sürücüyü tanıyabiliyor ve aracın koltuk pozisyonu ve iklimlendirme gibi kontrollerini de otomatik olarak düzenleyebiliyor.
Yeni tanıtılan Subaru Forester aynı zamanda çarpışma öncesi frenleme, adaptif hız sabitleyici, şerit ihlali uyarı sistemi, trafik işaretlerini algılama gibi teknolojilere sahip EyeSight sürücü destek sistemi ile geliyor. ABD'li lüks otomobil markası Cadillac da Subaru'ya benzer bir sürücü izleme teknolojisine sahip. İki teknoloji arasındaki farkı ise Cadillac'ın yüz tanıma teknolojisinden ziyade, sürücünün göz hareketlerini izleyen kızılötesi kameralar kullanması olarak açıklayabiliriz.

https://www.theverge.com/2018/3/28/17173358/subaru-forester-facial-recognition-ny-auto-show-2018 Yorum Yaz
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batuta 1 yıl
Subaru bu gidişle volvo’yu yakalayacak
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zwanzig 1 yıl
DriverFocus güzel bir teknolojiymiş. Sadece yorgunluk tespiti değil koltuk pozisyonu ve iklimlendirmeyi de otomatik yapması iyi düşünülmüş. İkinci el baskısı olmasa bir Subaru'ya sahip olmak isterdim.
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