Subaru, sürücü yorgunluğunu tespit eden yüz tanıma teknolojisini tanıttı

Japonya merkezli otomotiv şirketi Subaru, ABD'nin en çok satan otomobillerinden biri olan Subaru Forester'ın yeni modelini tanıttı. New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan Subaru Forester yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit edebilen yüz tanıma teknolojisiyle birlikte geliyor. Lafı fazla uzatmadan Subaru'nun yeni aracının detaylarına geçelim.

Subaru'nun yüz tanıma sistemi DriverFocus olarak adlandırıldı

Yeni teknoloji 'DriverFocus' olarak adlandırıldı ve yeni Forester'ın üst düzey Touring trim versiyonunda standart olarak mevcut olacak. Subaru'nun DriverFocus teknolojisi, sürücü yorgunluğu veya dikkat dağınıklığı gibi belirtileri tespit eden bir yüz tanıma yazılımını kullanıyor. Bu teknoloji beş farklı sürücüyü tanıyabiliyor ve aracın koltuk pozisyonu ve iklimlendirme gibi kontrollerini de otomatik olarak düzenleyebiliyor.

Yeni tanıtılan Subaru Forester aynı zamanda çarpışma öncesi frenleme, adaptif hız sabitleyici, şerit ihlali uyarı sistemi, trafik işaretlerini algılama gibi teknolojilere sahip EyeSight sürücü destek sistemi ile geliyor. ABD'li lüks otomobil markası Cadillac da Subaru'ya benzer bir sürücü izleme teknolojisine sahip. İki teknoloji arasındaki farkı ise Cadillac'ın yüz tanıma teknolojisinden ziyade, sürücünün göz hareketlerini izleyen kızılötesi kameralar kullanması olarak açıklayabiliriz.

https://www.theverge.com/2018/3/28/17173358/subaru-forester-facial-recognition-ny-auto-show-2018