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New York Times: iPad Mini, önümüzdeki sonbaharda geliyor

6 yıl
8,8b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Bloomberg ve Wall Street Journal’ın ortaya attıkları iPad Mini iddiasına bir destek de Amerika’nın bir başka saygın yayın organı New York Times’dan geldi.Gazetenin iddiasına göre iPad Mini, çok daha uygun fiyatıyla önümüzdeki sonbaharda geliyor.
İddialarını proje konusunda bilgili ancak isminin açıklanmasını istemeyen kaynağına dayandıran NYT, iPad Mini'nin 7,85 inçlik ekrana sahip olacağını ve mevcut 9,7 inçlik iPad'in 499 dolarlık satış fiyatından çok daha düşük bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. NYT, iPad Mini'nin son kullanıcıyla buluşacağı tarih içinse bu yılı işaret ediyor.
Her ne kadar Steve Jobs ve ekibi, ideal tablet boyutu olarak 9-10"'ii görse de Amazon Kindle Fire ve Nexus 7 gibi uygun fiyatlı 7" tabletlerin, Android’in tablet pazarda en güçlü olduğu alanlardan biri olmasından ötürü birçok analist Apple'ın 7-8 inç boyutlarındaki bir iPad Mini ile 7 inçlik tablet rüzgarını lehine çevirmeyi başarabileceğine inanıyor.


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nurettinaz 6 yıl
Haci o ipad mini cikmaz. Yuh apple i bu kadar az mi tanidinz gerci sizde haklisin jobs amca oldukten sonra sacma politikalar izlemeye baslamis olsalarda bunu yapacak kadar olmediklerini dusunuyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
iPad Mini çıkaracaklarını sanmıyorum.
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VYC Majoris 6 yıl
Çok küçük ya
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telliibrahim 6 yıl
Sonunda apple doğru yolu buldu. Komünist rejim gibi herkeste aynı boy aynı özellikte cihaz mi olur bunu telefonda da yapması lazım ki herkese hitap edebilsin
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Secteria 6 yıl
Nexus 7 1 Ay içerisinde Yaklaşık 2 katı Daha Fazla üretilip Dünyanın Önemli Şehirlerine Dağıtılacakmış yani ağustosda Türkiyeye Gele bilir Ama Parası Bol Gelir Tavsıyem Amazondan Alın Bi 50 tl kargoya odeyın ucuza tadını cıkarın.
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Nightmare70 6 yıl
Geçen gün jay leno güzel bir espiri yaptı,"mini ipad yapıyorlarmış,ben bunu zaten kullanıyorum sanırsam adına iphone diyorlardı" diye baya güldüm :D
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baybarut 6 yıl
nexus 7 bir aya kadar gelirse alırım yoksa new ipad'a merhaba derim yada polypad 7200hd de olabilir:)
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tuncay altuntoprak 6 yıl
tablet alırken ipad düşünmememin ilk nedeni büyüklüğü idi. minisi çıkarsa ipad düşünürüm
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Vipracing 6 yıl
Steve mezarında döner.
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Erdemalp 6 yıl Vipracing
Vipracing

Steve mezarında döner.

Aynen oyle.. Buyuk bir hata olur böyle birşey yaparlarsa..
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cinemaker 6 yıl
çıkarmadık ne cihazı kaldı diye boş işlerle uğraşıyor appla. normal ipad ların suyu mu çıktı arkadaş bu tablet sonuçta adam niye 7 inc alsın sonuçta tablet yani telefon değil ki. çok çok gereksiz
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Secteria 6 yıl
Beyler Hiiç İpad E kafa Yormayın İpad 2 Nexus 7 Nin Yanında Eziliyor Aradaki Para farkıda 400 lira gidin bi nexus 7 alın keyfinize bakın.
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