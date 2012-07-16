New York Times: iPad Mini, önümüzdeki sonbaharda geliyor

Bloomberg ve Wall Street Journal’ın ortaya attıkları iPad Mini iddiasına bir destek de Amerika’nın bir başka saygın yayın organı New York Times’dan geldi.Gazetenin iddiasına göre iPad Mini, çok daha uygun fiyatıyla önümüzdeki sonbaharda geliyor.

İddialarını proje konusunda bilgili ancak isminin açıklanmasını istemeyen kaynağına dayandıran NYT, iPad Mini'nin 7,85 inçlik ekrana sahip olacağını ve mevcut 9,7 inçlik iPad'in 499 dolarlık satış fiyatından çok daha düşük bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. NYT, iPad Mini'nin son kullanıcıyla buluşacağı tarih içinse bu yılı işaret ediyor.

Her ne kadar Steve Jobs ve ekibi, ideal tablet boyutu olarak 9-10"'ii görse de Amazon Kindle Fire ve Nexus 7 gibi uygun fiyatlı 7" tabletlerin, Android’in tablet pazarda en güçlü olduğu alanlardan biri olmasından ötürü birçok analist Apple'ın 7-8 inç boyutlarındaki bir iPad Mini ile 7 inçlik tablet rüzgarını lehine çevirmeyi başarabileceğine inanıyor.



