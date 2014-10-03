Nexus 6 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor









Bu ay itibariyle Google'ın resmi olarak tanıtmasını beklediğimiz yeni Nexus akıllı telefonu ile ilgili internete sızan görsellerin sayısı da artmaya başladı. Arka profil, basın afişi derken artık cihazın çalışır haldeki görsellerini de görmeye başladık.





Nexus 6 veya Nexus X şeklinde isimlendirileceği düşünülen yeni Nexus akıllı telefonunun Motorola tarafından üretileceği için Moto X modeline tasarım anlamında oldukça benzediği belirtiliyor.





Görsellerdeki cihaz kılıf ile kullanıldığı için dış kısmı tam olarak seçilemiyor. Ancak ön paneldeki buton diziliminin önceki sızıntılar ile aynı olduğu ifade ediliyor.





Diğer bir görsel ise cihazın arka kısmına ait bir basın afişi. Daha önce sızan ön profil afişini tamamlayan bu görselde arka kısımdaki Nexus yazısı, Motorola logosu ve kamera sensörü görülebiliyor.





Nexus X modelinin ne tür bir donanım sunacağı bilinmiyor ancak 5.9 inçlik 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 3200mAh gücünde batarya, 16GB/32GB depolama kapasitesi şeklinde özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca donanımın bol kullanılması sebebi ile önceki yıllardaki düşük fiyat politikasının sona ereceği ve Nexus 6'nın 450$-500$ seviyesine kadar çıkabileceği dile getiriliyor.

http://www.androidauthority.com/nexus-6-render-back-532594/