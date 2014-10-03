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Nexus 6 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 6 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

Bu ay itibariyle Google'ın resmi olarak tanıtmasını beklediğimiz yeni Nexus akıllı telefonu ile ilgili internete sızan görsellerin sayısı da artmaya başladı. Arka profil, basın afişi derken artık cihazın çalışır haldeki görsellerini de görmeye başladık. 

Nexus 6 veya Nexus X şeklinde isimlendirileceği düşünülen yeni Nexus akıllı telefonunun Motorola tarafından üretileceği için Moto X modeline tasarım anlamında oldukça benzediği belirtiliyor. 

Görsellerdeki cihaz kılıf ile kullanıldığı için dış kısmı tam olarak seçilemiyor. Ancak ön paneldeki buton diziliminin önceki sızıntılar ile aynı olduğu ifade ediliyor. 

Diğer bir görsel ise cihazın arka kısmına ait bir basın afişi. Daha önce sızan ön profil afişini tamamlayan bu görselde arka kısımdaki Nexus yazısı, Motorola logosu ve kamera sensörü görülebiliyor. 

Nexus X modelinin ne tür bir donanım sunacağı bilinmiyor ancak 5.9 inçlik 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 3200mAh gücünde batarya, 16GB/32GB depolama kapasitesi şeklinde özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca donanımın bol kullanılması sebebi ile önceki yıllardaki düşük fiyat politikasının sona ereceği ve Nexus 6'nın 450$-500$ seviyesine kadar çıkabileceği dile getiriliyor.  
Nexus 6 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor
 

http://www.androidauthority.com/nexus-6-render-back-532594/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Fiyatta değilim de tipi iyi olsa 5-5.5" arası olsa çok iyi olurdu. Fiyatını hak ederdi.
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DH Misafiri 4 yıl
hiç bi halt beğenmeyen insan topluluğu, bunu da beğenmedi.. telefonun ne lan söle..
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TurboBoosted 4 yıl
ne zaman satışa çıkar ülkemizde?
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Grkwnxs 4 yıl
Nexus 5 çok daha şık duruyor bundan
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burak01_ 4 yıl
Note serisine rakip olarak geliyor gibi.
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Amel-i Salih 4 yıl
kap takılmamış bi foto varmı?
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cavemanturk 4 yıl
evleaks resim tweetledi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aycibin 4 yıl
Phablet'te 2k ekran gorunce haberi okuma geregi bile duymuyorum artik.hepsi benim gozumde birer çöp.
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Akasha_Ether 4 yıl
Hayallerim yıkıldı ekran bana göre fazla büyük o yüzden almaktan vazgeçtim
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Tom Hagen 4 yıl
İş motorolaya geçince insanlik ölmüş resmen. 5.9inç ekran nedir ya bu direkt tablet olmuş..
Ayrica fiyat ucuz değil. Iphone 6 ile kafa kafaya düşünün halini..
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carter 4 yıl
Telefon tasarım açısından tam anlamıyla bir fiyasko, sırf stabil bir telefon alacağım diye şuna kesinlikle para vermem.
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Master_Evil 4 yıl
fiyat nexus'a yakışmamış
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piskopos361 4 yıl
ekran ve tasarım kötü olmuş
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Xpantheroo 4 yıl
nexus 4 ün tasarımına bakın bir de buna. olmamış motorola hiç etmişler güzelim seriyi
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