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    Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rakibi yok

    Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4, 4,20 GHz'e ulaşan saat hızıyla akıllı telefonlarda ilk olabilir. Yonga setinin Geekbench'te 10.000 puana ulaştığı söyleniyor.
    Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rakibi yok Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Oryon çekirdeklerinden güç alacak modelin, performansta büyük bir sıçrama yaratacağı belirtilmişti. Şimdi ise Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skorları ortaya çıktı. 

    4.2GHz hızlara ulaşacak

    Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 4, laboratuvar koşullarında 4.2GHz saat hızlarında test edilmeye başladı. Söz konusu saat hızı artışının hangi çekirdek özelinde yapılacağı bilinmiyor. Ancak sızıntı kaynağı, işlemcinin Geekbench testlerinde sırasıyla 3.000 ve 10.000 puana ulaştığını belirtti. 

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    Ufak bir kıyaslama yaparsak, her iki skorun Apple'ın A17 Pro'dan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Okları Snapdragon 8 Gen 3'e çevirdiğimizde ise, tek çekirdek ve çok çekirdek performansında sırasıyla %35,5 ve %33,9’luk bir artış söz konusu. Kötü haber şu ki prototip aşamasında test edilen hızların nihai modelde kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz. Zira çevresel faktörler, örneğin sıcaklık, yonganın performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

    İşlemci Tek Çekirdek Çoklu- Çekirdek
    Dimensity 9200 2.999 5.119
    Snapdragon 8 Gen2 2.264 5.697
    Snapdragon 8 Gen 3 2.213 7.466
    Dimensity 9300 2.264 7.857
    Apple A16 2.671 7.271
    Apple A17 Pro 2.999 7.903
    Snapdragon 8 Gen 4 1.905 10.000

    Dolayısıyla termal değerlerin de kontrol altına alınması gerekecek. Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 4'ün tıpkı X Elite gibi 3.80GHz ila 4.20GHz arasında değişken hızlara sahip olduğunu görebiliriz. Bu noktada daha iyi soğutmaya sahip OnePlus 11 Concept gibi cihazlar, yüksek saat hızlarına erişim sağlamış olacak. 

    Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtıldı. Yakın tarihli MWC 2024'te ise, bir sonraki etkinliğin Ekim 2024'te gerçekleşeceği ve şirketin amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'ü tanıtacağını doğrulandı. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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