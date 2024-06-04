Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rakibi yok

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Oryon çekirdeklerinden güç alacak modelin, performansta büyük bir sıçrama yaratacağı belirtilmişti. Şimdi ise Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench skorları ortaya çıktı.

4.2GHz hızlara ulaşacak

Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 4, laboratuvar koşullarında 4.2GHz saat hızlarında test edilmeye başladı. Söz konusu saat hızı artışının hangi çekirdek özelinde yapılacağı bilinmiyor. Ancak sızıntı kaynağı, işlemcinin Geekbench testlerinde sırasıyla 3.000 ve 10.000 puana ulaştığını belirtti.

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Ufak bir kıyaslama yaparsak, her iki skorun Apple'ın A17 Pro'dan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Okları Snapdragon 8 Gen 3'e çevirdiğimizde ise, tek çekirdek ve çok çekirdek performansında sırasıyla %35,5 ve %33,9’luk bir artış söz konusu. Kötü haber şu ki prototip aşamasında test edilen hızların nihai modelde kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz. Zira çevresel faktörler, örneğin sıcaklık, yonganın performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

İşlemci Tek Çekirdek Çoklu- Çekirdek Dimensity 9200 2.999 5.119 Snapdragon 8 Gen2 2.264 5.697 Snapdragon 8 Gen 3 2.213 7.466 Dimensity 9300 2.264 7.857 Apple A16 2.671 7.271 Apple A17 Pro 2.999 7.903 Snapdragon 8 Gen 4 1.905 10.000

Dolayısıyla termal değerlerin de kontrol altına alınması gerekecek. Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 4'ün tıpkı X Elite gibi 3.80GHz ila 4.20GHz arasında değişken hızlara sahip olduğunu görebiliriz. Bu noktada daha iyi soğutmaya sahip OnePlus 11 Concept gibi cihazlar, yüksek saat hızlarına erişim sağlamış olacak.

Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtıldı. Yakın tarihli MWC 2024'te ise, bir sonraki etkinliğin Ekim 2024'te gerçekleşeceği ve şirketin amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'ü tanıtacağını doğrulandı. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürecek.

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