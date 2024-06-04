Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rakibi yok

4.2GHz hızlara ulaşacak
Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 4, laboratuvar koşullarında 4.2GHz saat hızlarında test edilmeye başladı. Söz konusu saat hızı artışının hangi çekirdek özelinde yapılacağı bilinmiyor. Ancak sızıntı kaynağı, işlemcinin Geekbench testlerinde sırasıyla 3.000 ve 10.000 puana ulaştığını belirtti.
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Ufak bir kıyaslama yaparsak, her iki skorun Apple'ın A17 Pro'dan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Okları Snapdragon 8 Gen 3'e çevirdiğimizde ise, tek çekirdek ve çok çekirdek performansında sırasıyla %35,5 ve %33,9’luk bir artış söz konusu. Kötü haber şu ki prototip aşamasında test edilen hızların nihai modelde kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz. Zira çevresel faktörler, örneğin sıcaklık, yonganın performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
|İşlemci
|Tek Çekirdek
|Çoklu- Çekirdek
|Dimensity 9200
|2.999
|5.119
|Snapdragon 8 Gen2
|2.264
|5.697
|Snapdragon 8 Gen 3
|2.213
|7.466
|Dimensity 9300
|2.264
|7.857
|Apple A16
|2.671
|7.271
|Apple A17 Pro
|2.999
|7.903
|Snapdragon 8 Gen 4
|1.905
|10.000
Dolayısıyla termal değerlerin de kontrol altına alınması gerekecek. Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 4'ün tıpkı X Elite gibi 3.80GHz ila 4.20GHz arasında değişken hızlara sahip olduğunu görebiliriz. Bu noktada daha iyi soğutmaya sahip OnePlus 11 Concept gibi cihazlar, yüksek saat hızlarına erişim sağlamış olacak.
Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtıldı. Yakın tarihli MWC 2024'te ise, bir sonraki etkinliğin Ekim 2024'te gerçekleşeceği ve şirketin amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'ü tanıtacağını doğrulandı. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.