Dimensity 9400 için tarih verildi: 3nm, yapay zeka ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Mobil işlemci pazarındaki rekabet son dönemde bir hayli arttı. Öyle ki hem MediaTek Dimensity 9400 hem de Snapdragon 8 Gen 4 ve Apple A18, 3nm fabrikasyon sürecinde karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, MediaTek CEO'su Rick Tsai, Dimensity 9400'ün kilit özelliklerine ve çıkış tarihine açıklık getirdi. Android'in yeni amiral gemisi, yılın dördüncü çeyreğinde geliyor.

Dimensity 9400 için tarih verildi

Kaçıranlar için Dimensity 9400, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanan ilk MediaTek yonga seti olacak. Bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor. Salı günü yaptığı açıklamada ise MediaTek CEO'su Rick Tsai, yeni platformun artırılmış yapay zeka yetenekleriyle yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılacağını belirtti.

MediaTek, Dimensity 9400'ün performans rakamları veya yapay zeka yeteneklerine değinmedi. Ancak halihazırda mevcut olan MediaTek Dimensity 9300, NeuroPilot Fusion desteğiyle 33B'ye kadar 1B, 7B ve 13B parametreli büyük dil modellerine (LLM) destek sunuyor. Dimensity 9400'de ise bunun daha da üzerine çıkılacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca mevcut raporlar, benzer bir çekirdek kümelemesi ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Bu noktada Cortex-X5'e yükseltme yapılacak ve 3 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex A720 çekirdekleri ile karşılaşacağız. Kısaca MediaTek, rakibi Qualcomm'dan farklı olarak bu yıl da ARM'in CPU tasarımlarını benimsemeye devam edecek.

Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 skorlarını sizlerle paylaşmıştık. Dimensity 9400'ün ise rakibiyle benzer performansa sahip olması bekleniyor. Ancak tüm sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Dimensity 9400 için tarih verildi: 3nm, yapay zeka ve dahası