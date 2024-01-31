Dimensity 9400 için tarih verildi: 3nm, yapay zeka ve daha fazlası

Dimensity 9400 için tarih verildi
Kaçıranlar için Dimensity 9400, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanan ilk MediaTek yonga seti olacak. Bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor. Salı günü yaptığı açıklamada ise MediaTek CEO'su Rick Tsai, yeni platformun artırılmış yapay zeka yetenekleriyle yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılacağını belirtti.
MediaTek, Dimensity 9400'ün performans rakamları veya yapay zeka yeteneklerine değinmedi. Ancak halihazırda mevcut olan MediaTek Dimensity 9300, NeuroPilot Fusion desteğiyle 33B'ye kadar 1B, 7B ve 13B parametreli büyük dil modellerine (LLM) destek sunuyor. Dimensity 9400'de ise bunun daha da üzerine çıkılacak.
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 skorlarını sizlerle paylaşmıştık. Dimensity 9400'ün ise rakibiyle benzer performansa sahip olması bekleniyor. Ancak tüm sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.