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    Dimensity 9400 için tarih verildi: 3nm, yapay zeka ve daha fazlası

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 özellikleri ve çıkış yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yeni yonga seti, 3nm fabrikasyon süreci, ve daha fazlasıyla geliyor.
    Dimensity 9400 için tarih verildi: 3nm, yapay zeka ve dahası Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci pazarındaki rekabet son dönemde bir hayli arttı. Öyle ki hem MediaTek Dimensity 9400 hem de Snapdragon 8 Gen 4 ve Apple A18, 3nm fabrikasyon sürecinde karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, MediaTek CEO'su Rick Tsai, Dimensity 9400'ün kilit özelliklerine ve çıkış tarihine açıklık getirdi. Android'in yeni amiral gemisi, yılın dördüncü çeyreğinde geliyor.

    Dimensity 9400 için tarih verildi

    Kaçıranlar için Dimensity 9400, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanan ilk MediaTek yonga seti olacak. Bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor. Salı günü yaptığı açıklamada ise MediaTek CEO'su Rick Tsai, yeni platformun artırılmış yapay zeka yetenekleriyle yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılacağını belirtti.

    MediaTek, Dimensity 9400'ün performans rakamları veya yapay zeka yeteneklerine değinmedi. Ancak halihazırda mevcut olan MediaTek Dimensity 9300, NeuroPilot Fusion desteğiyle 33B'ye kadar 1B, 7B ve 13B parametreli büyük dil modellerine (LLM) destek sunuyor. Dimensity 9400'de ise bunun daha da üzerine çıkılacak.

    Dimensity 9400 için tarih verildi: 3nm, yapay zeka ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca mevcut raporlar, benzer bir çekirdek kümelemesi ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Bu noktada Cortex-X5'e yükseltme yapılacak ve 3 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex A720 çekirdekleri ile karşılaşacağız. Kısaca MediaTek, rakibi Qualcomm'dan farklı olarak bu yıl da ARM'in CPU tasarımlarını benimsemeye devam edecek.

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 skorlarını sizlerle paylaşmıştık. Dimensity 9400'ün ise rakibiyle benzer performansa sahip olması bekleniyor. Ancak tüm sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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