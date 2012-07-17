Nexus 7 ilgisi analistlerin Kindle Fire tahminlerini aşağı çektirdi

200$ altı 7 inçlik tablet segmentinin lideri sayılan Kindle Fire, diğer firmalara da bu segmentte başarılı olunabileceğini gösterdi. Amazon'un piyasaya 200$ altında yeni tabletler süreceğine dair ihtimallerin kuvvetlenmesi, analistlerin yüksek satış tahminleri yapmasına neden olmuştu. Ancak Nexus 7'ye olan ilgi bu tahminleri aşağı çekmeye başladı.





Analist Kevin Kopelman, Kindle Fire satışlarının Nexus 7 tarafından baltalanacağını düşünüyor. Daha önce 2012 yılı için 14 milyon satış beklentisi olan analist şu anda bunu 12 milyona çekmiş durumda.





Bunun yanında Kindle okuyucuları için yüzde 30 olarak belirlediği büyüme oranını da yüzde 3'e çekti. Amazon'un tablet üretimine yoğunlaşması, Kindle e-okuyucu çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bazı perakendeciler, yeni Kindle modeli gelene kadar önceki modellerin satışını durdurdu. 2011 yılında 15.9 milyon e-okuyucu satan Amazon'un bu yıl 16.3 milyon cihaz satması bekleniyor.





200$ altı tablet segmenti oldukça rekabetçi olduğu için firmaların farklılaşma adına sunacağı her hizmet oldukça önem taşıyor.