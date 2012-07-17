Nexus 7 ilgisi analistlerin Kindle Fire tahminlerini aşağı çektirdi

Haber Editörü
200$ altı 7 inçlik tablet segmentinin lideri sayılan Kindle Fire, diğer firmalara da bu segmentte başarılı olunabileceğini gösterdi. Amazon'un piyasaya 200$ altında yeni tabletler süreceğine dair ihtimallerin kuvvetlenmesi, analistlerin yüksek satış tahminleri yapmasına neden olmuştu. Ancak Nexus 7'ye olan ilgi bu tahminleri aşağı çekmeye başladı.
Analist Kevin Kopelman, Kindle Fire satışlarının Nexus 7 tarafından baltalanacağını düşünüyor. Daha önce 2012 yılı için 14 milyon satış beklentisi olan analist şu anda bunu 12 milyona çekmiş durumda.
Bunun yanında Kindle okuyucuları için yüzde 30 olarak belirlediği büyüme oranını da yüzde 3'e çekti. Amazon'un tablet üretimine yoğunlaşması, Kindle e-okuyucu çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bazı perakendeciler, yeni Kindle modeli gelene kadar önceki modellerin satışını durdurdu. 2011 yılında 15.9 milyon e-okuyucu satan Amazon'un bu yıl 16.3 milyon cihaz satması bekleniyor.
200$ altı tablet segmenti oldukça rekabetçi olduğu için firmaların farklılaşma adına sunacağı her hizmet oldukça önem taşıyor.
http://news.cnet.com/8301-1035_3-57473690-94/kindle-fire-forecast-cut-by-analyst-amid-nexus-7-concern/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android OS o kadar hızlı geliştiriliyor ki windows bu hıza ayak uyduramaz.
Androidin artık Google gibi zengin bir destekçisi de var.
Hatırlayın ilk smart telefonlarda winmobile vardı ama sonucda Android piyasayı kaptı.
Windows surface Ipad in başarısının çeyreğine bile ulaşamaz.
Aha buraya çiziyorum...
İkisi farklı kulvarların ürünü. Nexus fiyat ve eğlence temeli üzerine kurulu bir strateji benimsemiş durumda. Zaten sunumları izlersen google'ın hedef kitlesini çok iyi anlarsın.
Microsft ise biraz farklı.
Öncelikle surface tablet iki versiyonla gelicek. Pro diye geçen normal masa üstü yazılımları çalıştıracak olan. Diğer RT sürümü arm tabanlı olucak sadece metro uygulamaları çalıştıracak. Zaten şu an hali hazırdaki bütün uygulamalar tablet te çalışabilecek şekilde tasarlanmamış. Küçük butonlar sağ tıklama gibi bir sürü teknik sorun çıkaracak. PRO versiyonu 900 gramdan fazla tablet için oldukça ağır. Ipad kullananlar bile ağırlıktan oldukça şikayetçi. Yani ben surface alır photoshop yaparım durumları maalesef teknik olarak mümkün ama pratik değil. Oldukça da pahalı olacaktır. Ultrabook seviyesinde olacağı söyleniyor.
Bazı ürünleri beğenebilirsiniz ama lütfen eksik yönlerini de iyi araştırın derim.
Kutuplarda da araliksiz 6 ay gece 6 ay gunduz oluyormus...
tam alınası bir alet ama surfuce dururken malesef ben nexus 7 yi tercih etmem....
windows dururken tablette android kullanmak pek akıl karı değil