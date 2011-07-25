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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus'dan sessizliğiyle ön plana çıkan kablosuz fare serisi: SM-9000

7 yıl
7,7b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Nisan ayında sessizlik özelliğiyle rakipleri arasından sıyrılan SM-8000 kodlu faresini satışa sunan Nexus şimdi de SM-9000 serisi yepyeni fareleriyle karşımıza çıktı.
SM-9000 serisi fareler özel patentli tasarımları sayesinde bazı kişiler için bir süre sonra sıkıntı haline gelmeye başlayan ''tık'' sesini ortadan kaldırıyor. Kablosuz tasarlanan SM-9000 serisi farelerin Bluetooth alıcısı yaklaşık 10 metre kadar kapsama alanına sahip. Farelerde kullanılan sensör ise 1600 dpi seviyesinde.
Beğeninize göre karbon kaplamalı ve standart olmak üzere iki farklı versiyonla gelen SM-9000 serisinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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detroit21 7 yıl
Click olmadan bastimmi basmadimmi fark edemiyorumki ... ???
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adonise 7 yıl
sesiz derken ne kadar sesiz hiç mi yok ?
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DLI 7 yıl adonise
adonise

sesiz derken ne kadar sesiz hiç mi yok ?


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lumpazivagabundus 7 yıl
şu top kısmını dokunmatik yapsalar iyiydi
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Klasör.:X:. 7 yıl lumpazivagabundus
scrafea

şu top kısmını dokunmatik yapsalar iyiydi


top değil tekerlek....

toplu mauseler çoktan kayboldu bile...
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Mertcan. 7 yıl
logitech nano m505 kullanıyorum valla tık sesinden bıkıyorum bazen , ben farketmesem de yanımdakiler bıkıyor , müthiş bir mouse olmuş türkiyeye gelse de alsak..
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