Nexus'dan sessizliğiyle ön plana çıkan kablosuz fare serisi: SM-9000

Nisan ayında sessizlik özelliğiyle rakipleri arasından sıyrılan SM-8000 kodlu faresini satışa sunan Nexus şimdi de SM-9000 serisi yepyeni fareleriyle karşımıza çıktı.

SM-9000 serisi fareler özel patentli tasarımları sayesinde bazı kişiler için bir süre sonra sıkıntı haline gelmeye başlayan ''tık'' sesini ortadan kaldırıyor. Kablosuz tasarlanan SM-9000 serisi farelerin Bluetooth alıcısı yaklaşık 10 metre kadar kapsama alanına sahip. Farelerde kullanılan sensör ise 1600 dpi seviyesinde.



Beğeninize göre karbon kaplamalı ve standart olmak üzere iki farklı versiyonla gelen SM-9000 serisinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

