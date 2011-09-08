NIKE satışa sunma ihtimali olan efsanevi Marty MacFly spor ayakkabılarına ait kısa bir videoyu internette yayınladı

1980'li yılları sonuna damga vurmuş kült filmlerden Geleceğe Dönüş serisini izleyenler ikinci filmde Marty MacFly'ın giydiği tam otomatik Nike spor ayakkabısını mutlaka hatırlayacaktır. Ayağa giyildiği anda otomatik olarak genişliği ayarlayan ve bağcıklarını bağlayan ayakkabı şimdi Nike tarafından gerçek hayata geçiriliyor olabilir.





Spor ağırlıklı satış yapan perkandecilere dağıtılan kısa tanıtım videosunda bir oda içerisinde Marty MacFly Mag model Nike ayakkabılarının satışa hazır biçimde raflarda bekletildiği görülüyor. Bunun dışında başka bir görüntü verilmiyor.





Daha sonra ortaya çıkan resimlerde ise "Benimle Oyna" yazısının yanında bir iPod Shuffle, alüminyum bir gözlük ve üzerinde "Zamanı Geldi" yazılı 8 Eylül tarihine ait bir etkinliğe çağrı pusulası ortaya çıktı. Pusulada Nike Tasarım ve Yenilik Bölümü başkan yardımcısı Tinker HATFIELD'e ait bir davet metni net olarak okunabiliyor.





Nike otomatik bağcık sistemine ilişkin bir patenti geçmiş yıllarda almıştı. Firma 2010 yılında Hyperdunk model ayakkabılarında bunu denese de fazla başarılı olamamıştı. Patente göre bağcıklar en üst kısımda ayakkabıyı sıkmak ve genişletmek için açılıp kapanıyor. Ayak bileği bölgesindeki sistem ise yine otomatik olarak bileği kavrıyor.





Ancak bu ayakkabılar satışa sunulacak mı yoksa yeni bir film serisi için mi üretiliyor kesin bir bilgi yok. Nike tarafından da resmi bir açıklama gelmedi. Söylentisi bile koleksiyoncuları ve Geleceğe Dönüş hayranlarını oldukça heyecanlandıran bu gelişmeye ait varsa net bilgilerin pusulada belirtilen, bugüne ait etkinlikte ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.





Tabii satışa sunulsa bile Geleceğe Dönüş II filmindeki Marty MacFly ayakkabısı ile birebir olacağını beklemek hayal kırıklığı yaratabilir.