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Nielsen: Mart ayında, ABD'de, Android OS %48.5'lik payla liderliğini sürdürdü

7 yıl
8,4b
1
18
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Nielsen: Mart ayında, ABD'de, Android OS %48.5'lik payla liderliğini sürdürdü
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Ünlü araştırma firmalarından Nielsen, akıllı telefonlarda kullanılan mobil işletim sistemlerinin ABD'deki pazar payına ilişkin araştırmasını yayımladı. Yürütülen çalışmanın mart ayını kapsadığını eklemekte fayda var.
Yapılan araştırmaya göre, mart ayı itibarıyla ABD'deki tüketicilerin %50.4'ü akıllı telefon kullanıcısı. Kıyaslama yapmak gerekirse 2011 yılının aralık ayında akıllı telefon kullanıcılarının oranının %47.8 olduğu belirtiliyor. Cinsiyetlere göre ayrım yapıldığında ise kadınların %50.9'u, erkeklerin ise %50.1'i akıllı telefonlardan yana tercihini yapmış. 25-34 yaş aralığında ise grubun üçte ikisinden fazlası kısımın akıllı telefon kullanıcısı.
ABD'de Android OS %48.5'lik payla birinci, iOS %32'lik payla ikinci , BlackBerry OS %11.6'lık payla üçüncü, Windows Mobile %4.1'lik payla dördüncü, Windows Phone %1.7'lik payla beşinci, diğer mobil işletim sistemleri ise %2.1'lik payla altıncı sırada yer alıyor. 2012 yılının birinci çeyreği boyunca Android işletim sisteminin payı %48 olarak açıklanmış durumda.
Nielsen: Mart ayında, ABD'de, Android OS %48.5'lik payla liderliğini sürdürdü
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http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=31688 Yorum Yaz
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ozgur112 7 yıl en beğenilen
ezimuse
ios kendi evinde vuruldu :D

Androidin sahibi google zimbabvelimide ios evinde vuruldu
3 Yanıt Yanıtla +11
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FRUEHAUF 7 yıl
Helal olsun Android'e her bütçeye akıllı telefon sunduğu için...
Yanıtla +5
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napolyon94 7 yıl
android artik esik degerine ulasmis ,dengeler oturmus
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E_Aydin35 7 yıl
Android durmaz! diye düşünüyorum benim üzüldüğüm Microsoft'un hali..
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Sharelock 7 yıl
Windows Mobile ile Windows Phone arasındaki fark ne?
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draconist 7 yıl
Windows Phone içler acısı durumda, çok daha eski olan Windows Mobile'ın bile gerisinde kalmış, hani WP satışları Amerika'da çok iyi gidiyordu? Rakamlar hiç de öyle söylemiyor.
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danGerfuLL 7 yıl
Kadinlarin akilli telefon kullanimi erkeklerden fazla. Bu durumda kadinlar erkeklerden daha fazla takip ediyor sanirim mobil teknolojiyi.

Diger yandan WM kullanim orani da hic dusuk degil helal olsun adamlara bizim gibi her sene 2 cihaz degistirmiyorlar.

ABD ilginc bir pazar. :))
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ozgur112 7 yıl en beğenilen
ezimuse
ios kendi evinde vuruldu :D

Androidin sahibi google zimbabvelimide ios evinde vuruldu
3 Yanıt Yanıtla +11
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cedayroy 7 yıl ozgur112
ozgur112
ezimuse
ios kendi evinde vuruldu :D

Androidin sahibi google zimbabvelimide ios evinde vuruldu

:) büyüksün üstad cok güldüm ya :)
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zetnakah 7 yıl ozgur112
ozgur112

ezimuse

ios kendi evinde vuruldu :D


Androidin sahibi google zimbabvelimide ios evinde vuruldu


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Harold Finch 7 yıl ozgur112
ozgur112

ezimuse

ios kendi evinde vuruldu :D


Androidin sahibi google zimbabvelimide ios evinde vuruldu



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DH Misafiri 7 yıl
kalite.. Androiddir arkadaş
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teramit 7 yıl
soul calibur
seneye bu zamanlar windows phone tahminim %15-20 paya sahip olacak. Bu payı büyük oranda android ve blackberryden alacak.Androidin payı %35e kadar düşer. ios statik seyreder. Win mobile ve blackberrynin ruhuna el fatiha.

windowsun potansiyeli var ama bu kadar kısa sürede olmaz.caanım microsoft rekabeti daha yeni öğreniyor burnu sürtecek biraz daha.
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FFadeleSS 7 yıl
android farkı :)
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soul calibur 7 yıl
seneye bu zamanlar windows phone tahminim %15-20 paya sahip olacak. Bu payı büyük oranda android ve blackberry'den alacak.Android'in payı %35'e kadar düşer. ios statik seyreder. Win mobile ve blackberry'nin ruhuna el fatiha.
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