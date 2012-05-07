Nielsen: Mart ayında, ABD'de, Android OS %48.5'lik payla liderliğini sürdürdü

Ünlü araştırma firmalarından Nielsen, akıllı telefonlarda kullanılan mobil işletim sistemlerinin ABD'deki pazar payına ilişkin araştırmasını yayımladı. Yürütülen çalışmanın mart ayını kapsadığını eklemekte fayda var.



Yapılan araştırmaya göre, mart ayı itibarıyla ABD'deki tüketicilerin %50.4'ü akıllı telefon kullanıcısı. Kıyaslama yapmak gerekirse 2011 yılının aralık ayında akıllı telefon kullanıcılarının oranının %47.8 olduğu belirtiliyor. Cinsiyetlere göre ayrım yapıldığında ise kadınların %50.9'u, erkeklerin ise %50.1'i akıllı telefonlardan yana tercihini yapmış. 25-34 yaş aralığında ise grubun üçte ikisinden fazlası kısımın akıllı telefon kullanıcısı.



ABD'de Android OS %48.5'lik payla birinci, iOS %32'lik payla ikinci , BlackBerry OS %11.6'lık payla üçüncü, Windows Mobile %4.1'lik payla dördüncü, Windows Phone %1.7'lik payla beşinci, diğer mobil işletim sistemleri ise %2.1'lik payla altıncı sırada yer alıyor. 2012 yılının birinci çeyreği boyunca Android işletim sisteminin payı %48 olarak açıklanmış durumda.



http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=31688