Nike ZoomX Vaporfly NEXT% koşu ayakkabısı duyuruldu

Spor giyim ve teknolojileri sektörünün en önemli isimlerinden olan Nike, maraton koşularının beğenilen ayakkabısı Zoom Vaporfly 4%'ün yeni versiyonunu tanıttı. Nike ZoomX Vaporfly NEXT% baştan aşağı yeniden tasarlandı.

Nike ZoomX Vaporfly NEXT% özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin son ürünü spor ayakkabıları Nike Sport Research Lab merkezinde geliştiriliyor. Nike ZoomX Vaporfly NEXT% modeli tasarlanırken de dünya şampiyonu koşucularının geribildirimleri dikkate alınmış. Topuktan uç kısmına kadar yenilenen Nike ZoomX Vaporfly NEXT% daha iyi bir zemin tutuş teknolojisi barındırıyor.

Ayakkabının üst kısmında materyal yapı olarak ilk kez yer alan Vaporweave, Nike Flyknit'ten daha hafif olmasının yanı sıra, daha fazla hava alıyor ve ter ya da yağmurdan daha az su çekmesi sebebiyle maraton boyunca hava almaya ve kuru kalmaya devam ediyor.

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Bağcıklar ayağın hassas kısmındaki baskıyı azaltmak için hafif yana kaydırıldı. Topukta yer alan ince köpük, kat edilen mesafe artsa da Aşil tendonunun rahat kalmasını sağlıyor. Orta tabanda ise enerji dönüşünü daha da arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanan Nike ZoomX köpük yer alıyor. Bu köpük parmakların yerle temasının kesildiği kritik aşamada azami enerji dönüşü sağlanmasına yardımcı oluyor.

Dış tabanında derin oluklar bulunduran konturlu ayakkabı tabanları dönüşlerde hareketin daha akıcı olmasını sağlıyor. Köpüğün içinde yine ileriye itiş hissi yaratmak amacıyla sıkılaşmayı arttıran tam uzunlukta, kavisli bir karbon fiber plaka bulunuyor.

Nike ZoomX Vaporfly NEXT% modeli geçtiğimiz hafta düzenlenen Londra maratonunda Kenyalı atlet Eliud Kipchoge tarafından test edildi. Firma yeni ayakkabının Vaporfly 4% modeline göre koşucuya daha fazla enerji ve hız kazandırdığını ifade ediyor. 275$ fiyat etiketi ile satışa sunulan Nike ZoomX Vaporfly NEXT% yakın zamanda ülkemize de gelecek. Vaporfly 4% modeli hali hazırda 1400TL civarında satılıyordu.