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Nike ZoomX Vaporfly NEXT% koşu ayakkabısı duyuruldu

Nike Ar-Ge ekibinin uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkardığı Nike ZoomX Vaporfly NEXT% adlı koşu ayakkabısı firmanın en hızlı ayakkabısı olma özelliğini taşıyor.
2 hf.
6,5b
3
18
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Spor giyim ve teknolojileri sektörünün en önemli isimlerinden olan Nike, maraton koşularının beğenilen ayakkabısı Zoom Vaporfly 4%'ün yeni versiyonunu tanıttı. Nike ZoomX Vaporfly NEXT% baştan aşağı yeniden tasarlandı.

Nike ZoomX Vaporfly NEXT% özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin son ürünü spor ayakkabıları Nike Sport Research Lab merkezinde geliştiriliyor. Nike ZoomX Vaporfly NEXT% modeli tasarlanırken de dünya şampiyonu koşucularının geribildirimleri dikkate alınmış. Topuktan uç kısmına kadar yenilenen Nike ZoomX Vaporfly NEXT% daha iyi bir zemin tutuş teknolojisi barındırıyor.

Ayakkabının üst kısmında materyal yapı olarak ilk kez yer alan Vaporweave, Nike Flyknit'ten daha hafif olmasının yanı sıra, daha fazla hava alıyor ve ter ya da yağmurdan daha az su çekmesi sebebiyle maraton boyunca hava almaya ve kuru kalmaya devam ediyor.

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Bağcıklar ayağın hassas kısmındaki baskıyı azaltmak için hafif yana kaydırıldı. Topukta yer alan ince köpük, kat edilen mesafe artsa da Aşil tendonunun rahat kalmasını sağlıyor. Orta tabanda ise enerji dönüşünü daha da arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanan Nike ZoomX köpük yer alıyor. Bu köpük parmakların yerle temasının kesildiği kritik aşamada azami enerji dönüşü sağlanmasına yardımcı oluyor.

Dış tabanında derin oluklar bulunduran konturlu ayakkabı tabanları dönüşlerde hareketin daha akıcı olmasını sağlıyor. Köpüğün içinde yine ileriye itiş hissi yaratmak amacıyla sıkılaşmayı arttıran tam uzunlukta, kavisli bir karbon fiber plaka bulunuyor.

Nike ZoomX Vaporfly NEXT% modeli geçtiğimiz hafta düzenlenen Londra maratonunda Kenyalı atlet Eliud Kipchoge tarafından test edildi. Firma yeni ayakkabının Vaporfly 4% modeline göre koşucuya daha fazla enerji ve hız kazandırdığını ifade ediyor. 275$ fiyat etiketi ile satışa sunulan Nike ZoomX Vaporfly NEXT% yakın zamanda ülkemize de gelecek. Vaporfly 4% modeli hali hazırda 1400TL civarında satılıyordu.

 

https://www.nike.com/tr/tr_tr/c/running/vaporfly Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 2 hf. en beğenilen matador_mirkhan
Kullanmışsın işte. Hadi yine iyisin :)
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feylosoft 2 hf.
Her defasında böyle bir şey alayım diye çıkıyorum çarşıya sonra da hep kinetiks alıyorum.
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ahrimar 2 hf.
Son 5 yıldır adidas, coloumbia, nike gibi markalı bir çok ayakkabi aldım. 1. yıl sonunca kullanılan ipliklerin attıgını gördüm. Elimde bir kanıt yok ama kullanılan ipliklerin ömürlü oldugunu düşünüyorum. Tıpta rapid, vicryl vs diye kullanılan iplikler var. 10 gün, 30 gün, 6 ay vs ömürlü. Eski nikelar en az 5 yıl dayanırdı. İmalatçı arkadaşlar varsa belki bir şey biliyorlardır.
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gs09gs09 2 hf.
Biri su Adidasa T-MAC serisi urettirsin arkadaş adam gibi ayakkabi bir onlar vardi banane kosusundan bilmem.nesinden kosmuyom ben
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DH Misafiri 2 hf.
Nıke ne kadar iyi ayakkabı yapıyorum ben rahat ayakkabı yapıyorum desede ayakkabıları hiç rahat değil hava tabanları bir süre sonra patlıyor götürüyorum kullanıcı hatası diyor ve artık eskisi gibi görselleri de çok iyi değil aynı zaman şuan dünya piyasasında ki spor markaları içinde Adidas ile birlikte en pahalı marka oldu
Benim fikrim Under Armour geldikten sonra Adidas’ı nasıl bitirdiyse Nike’da bitiricek şuan bu üç marka içinde en uygunu en kalitelisi ve ürününe tek sahip çıkan marka Under Armour’dır.
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Kerim5100 2 hf.
Adidas Ultraboost'lar varken Nike anca boş beleş ayakkabı tanıtır :D
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Rorschash 2 hf. Kerim5100
Dostum , uzun süre adidasın her serisini kullanan biri olarak Söyleyebilirim ki , Ultraboost “yeni-orta” seviye koşucular için gayet yeterli ve yastıklaması müthiş olarak değerlendirebiliriz. Fakat konu “ileri” seviye sporculara geldiğinde Vaporfly %4 flyknit ve Zoom X Vaporfly Next hafifliğiyle , yastıklamasıyla ve tabanındaki karbon plaka sayesinde koşu deneyimini başka seviyeye çıkartıyor.
Ultraboost 19 - 310g
Zoom X Vaporfly Next - 180g
Ayağına giydiğin anda farkı hissedersin. O yüzden Ultraboost en iyisi demek yanlış olur. Bu kişinin ne amaçladığına göre değişir.
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grafiker 2 hf. Kerim5100
Adidas ultra boost dediğin ayakkabı 360 gr. O kadar ağır yol koşu ayakkabısı mı olur maalesef alınmaz en azından benim için :(
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grafiker 2 hf.
aghh arkdaşalar yanlış anlamışlar durumu bunlar giyip gezemk için olna ayakkabılar değil. Bunlar atletizm ile uğraşanların giydiği yani kısacası basit tabirle koşu ayakkabısı. Bunu en yakın zaman da Mo Farah test ediyordu. Hatta geçtiğimiz hafta Londra marataonunu da bu ayakkabı ile koştu.İlk versiyonu olan Vapor fly da %4 versiyonunda ise Breaking 2 hour yani 2 saatin alıtnda marathon iddası ile çıkmışıtı. Bu arada bunda ise %1 yazıyor tabanında yani bu da %4 ün üzeirne geliştirirerek %1 daha arttırdık demesi anlamına geliyor. Sorusu olan sorabilir cevap veririm elimden geldiği kadarı ile.
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strathmorea 2 hf.
Lise 1.sınıfta 19 mayıs provaları için üzerimizi kapalı spor salonunda değişip stada gitmiştik, prova bitiminde döndüğümüzde 1 ay önce annemin aldığı adidas ayakkabılarımın yerinde yeller esiyordu, çalmışlar, eve kıpkırmızı bez prova ayakkabılarıyla dönmüştüm. (takım elbise okul üniformasının altına) Dönerken tek kıyafet uyumum kırmızı ayakkabılar ve yüzümün utançtan kıpkırmızı haliydi. Gülmeyin...
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V4LKyR 2 hf. strathmorea
Gülünecek bir durum yok ki ortada... Hırsızlığı yaşayan bilir.
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agent1453 2 hf.
Rahat ayakkabbı önereceğim:2018'de 90 tl'ye aldığım üstü siyah altı beyaz ayakkabı şimdi 120 tl olmuş,isteyenler gidip mağzada denesin Forester Onr-1 C Gri, flo.com.tr/...
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Fenomenon 2 hf. agent1453
Hocam decathlon'un ayakkabılar güzeldi ama bu sene fena arttı.
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Bay Robot 2 hf.
Her nike haberi gördüğümde aklıma arkadaşımın camide çalınan airmax’ı geliyor. Adama ne koymuştu...

Konuya gelirsek param olsa bile bir ayakkabıya bu parayı vermem zaten bunları alam büyük kesim şımarık zengin veletleri...
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Dalette 2 hf.
Bu ayakkabılarla ne ev soyunur....(?'?'?)
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