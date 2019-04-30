Sayfa boyu görüntü alma özelliği Android’e gelmeyecek

Günümüzde ekran görüntüsü almak artık akıllı telefon kullanıcıları için sıradan hale geldi. Not alma gibi düşünebileceğimiz bu hareket hemen her türlü gezintide veya alışverişte yapılıyor. Ayrıca sohbetlerde önemli yerlerin de görüntüsünü almak gerekebiliyor.

Çözüm dışarıda

Genelde yerleşik olarak olduğunuz ekranda görüntü alabiliyorsunuz ancak pek çok üretici ve geliştirici ekranın değil tüm sayfanın aşağı doğru kaydırmak suretiyle görüntüsünü almanızı sağlıyor. Bu özelliğin yerleşik olarak Android platformuna da gelmesi isteniyordu.

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Google geliştiricileri ile yapılan görüşmelere göre bu özellik şimdilik yerleşik olarak Android işletim sistemi tarafından desteklenmeyecek. Herhangi bir neden sunulmadı ancak genel anlamda yaygın kullanımda olmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Sık sık üçüncü taraf geliştiriciler sayesinde yaygınlaşan pek çok özelliğin yeni Android sürümlerine dahil olduğunu görüyoruz ancak bu kez Google işin üzerinde durmak istemiyor gibi görünüyor. Bakalım gelecek sürümlerde bir sürpriz olacak mı?