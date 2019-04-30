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Sayfa boyu görüntü alma özelliği Android’e gelmeyecek

Android işletim sistemine gelmesi istenen özelliklerden birisi olan sayfa boyunca ekran görüntüsü alma özelliği uzun bir süre daha Google geliştiricilerinin gündeminde olmayacak gibi.
2 hf.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde ekran görüntüsü almak artık akıllı telefon kullanıcıları için sıradan hale geldi. Not alma gibi düşünebileceğimiz bu hareket hemen her türlü gezintide veya alışverişte yapılıyor. Ayrıca sohbetlerde önemli yerlerin de görüntüsünü almak gerekebiliyor.

Çözüm dışarıda

Genelde yerleşik olarak olduğunuz ekranda görüntü alabiliyorsunuz ancak pek çok üretici ve geliştirici ekranın değil tüm sayfanın aşağı doğru kaydırmak suretiyle görüntüsünü almanızı sağlıyor. Bu özelliğin yerleşik olarak Android platformuna da gelmesi isteniyordu.

Ayrıca Bkz. "Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı"

Google geliştiricileri ile yapılan görüşmelere göre bu özellik şimdilik yerleşik olarak Android işletim sistemi tarafından desteklenmeyecek. Herhangi bir neden sunulmadı ancak genel anlamda yaygın kullanımda olmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Sık sık üçüncü taraf geliştiriciler sayesinde yaygınlaşan pek çok özelliğin yeni Android sürümlerine dahil olduğunu görüyoruz ancak bu kez Google işin üzerinde durmak istemiyor gibi görünüyor. Bakalım gelecek sürümlerde bir sürpriz olacak mı?

 

https://www.ubergizmo.com/2019/04/android-not-support-scrolling-screenshots/ Yorum Yaz
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fuckulteli 2 hf. en beğenilen
Xiaomi'de kullandığımız özellik mi?
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s_mail 2 hf.
note 5 den beri var canlarım.
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uNequAL 2 hf.
Huawei p20Lite da var. İsteyen 3 taraflar geliştirip ekliyor zaten bu özelliği. Çoğu android telefonda var bu özellik.
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Virinom 2 hf.
Samsungra da var severek kullanıyorum. Native olarak Android e gelecek olması güzel.
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DH Misafiri 2 hf.
P20 Pro'da Var Bu Özellik ve Bazen Can Sıkıcı Oluyor Normal Ekran Görüntüsü Alırken ;)
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dhazarr 2 hf.
Anlamadım ki şimdi nasıl yok diyorlar ¿ OnePlus 6T Android 9'da var. Sadece WhatsApp'dan göndermek istersen yakınlaşma yaptığında netlik bozuluyor, okunmuyor. Ama komple ekran fotoğrafı alabiliyorsun.
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s_mail 2 hf.
note 5 den beri var canlarım.
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Infinitum 2 hf.
Yapacağınız işi seveyim saf android kullanalım diyoruz ne kadar yaratıcı işlev varsa en az 3 sene sonra geliyor.
Bir de MIUI'lı Xiaomi veya Huawei alsam ne olacaktı kim bilir saf androidde bile acayip hatalar görüyorken.
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Cukf 2 hf. yeni yorumcu Infinitum
Kardeşim kusura bakma da kaç yıl öncesinde yaşıyorsun sen? Öyle bir şey yok. Şuan samsungun huaweinin arayüzleri gayet başarılı ve saf androidden çok daha iyi. Bak tamam birkaç yıl öncesine kadar bu doğruydu, sorunları fazlaydı, takılıyordu arayüz ama şuan hiç de öyle değil. Hem saf android diye bir şey yok şuan. Google bile kendi ürettiği pixel telefonlara saf androidde olmayan özellikler ekliyor. Çünkü saf androidin hiçbir özelliği yok.
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SilverNitrate 2 hf. Infinitum
Saf Android demek yontulmamış odun demektir.
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alaz1903 2 hf.
Huawei'de var.
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chtsydn 2 hf.
ancak pek çok üretici ve geliştirici ekranın değil tüm sayfanın aşağı doğru kaydırmak suretiyle görüntüsünü almanızı sağlıyor

Tamam bir tek sizin telefonunuzda varmış gibi yazıp durmayın artık. Madem herkeste var, artık yerleşik olarak androide gelsin demişler sadece.
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Akbell 2 hf.
P9'da baya işime yarıyor.
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renega 2 hf.
10 yıldır ios kullanıyorum bu özelliğe hiç ihtiyacım da olmadı. olduğundan bile haberim yok böyle bir özelliğin
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