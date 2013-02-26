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Nikon, 18-35mm F/3.5-4.5 ve 1 6.7-13mm F/3.5-5.6 lenslerinin çıkış tarihlerini açıkladı

6 yıl
366
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'un Nikkor lens ailesinin en yeni üyelerinden olan 18-35mm F/3.5-4.5 ve 1 6.7-13mm F/3.5-5.6, firma tarafından CES 2013 fuarı öncesinde resmi olarak kullanıcılara tanıtılmış, ancak resmi çıkış tarihleri kesin olarak belirtilmemişti. Nikon Japonya'nın resmi olarak yaptığı açıklama ile 18-35mm F/3.5-4.5 ve 1 6.7-13mm F/3.5-5.6 lenslerinin çıkış tarihlerini 7 Mart 2013 olarak belirledi. Piyasaya çıkış tarihleri kesinleşmiş olan modellerden 18-35mm F/3.5-4.5 ve 1 6.7-13mm F/3.5-5.6 lenslerinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;
Nikkor 18-35mm F/3.5-4.5 G ED AF-S
- Tam kare FX format ile uyumluluk
- Oldukça sessiz gövde içinde otomatik netleme motoru ( SWM Silent Wave Motor)
- 7 bıçaklı diyafram yapısı
- Maksimum F/3.5-4.5 Minimum F/22-29 diyafram oranı
- 8 grup 12 element lens yapısı
- 100°- 63° görüş açısı
- 77mm filtre çapı
- 385 gram ağırlık
- 28cm minimum netleme mesafesi
- Titreşim azaltma sistemi 
Nikkor 1 6.7-13mm F/3.5-5.6 
- Nikon 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile uyumluluk 
- 7 bıçaklı diyafram yapısı
- Maksimum F/3.5-5.6 Minimum F/16 diyafram oranı
- 7 grup 11 element lens yapısı
- 100°- 63° görüş açısı
- 52mm filtre çapı
- 125 gram ağırlık
- 0.25 cm minimum netleme mesafesi
- Titreşim azaltma sistemi 
Nikon'un güncel lenslerinden Nikkor 18-35mm F/3.5-4.5 750$, Nikkor 1 6.7-13mm F/3.5-5.6 ise 496$ fiyat etiketlerine sahipler.
http://nikonrumors.com/2013/02/25/nikkor-18-35mm-f3-5-4-5-and-1-nikkor-6-7-13mm-f3-5-5-6-lenses-to-be-released-on-march-7th.aspx/ 

http://nikonrumors.com/2013/02/25/nikkor-18-35mm-f3-5-4-5-and-1-nikkor-6-7-13mm-f3-5-5-6-lenses-to-be-released-on-march-7th.aspx/ Yorum Yaz
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