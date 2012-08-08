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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, Android işletim sistemli Coolpix S800'ü 22 Ağustos'ta duyurabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Optik çözümleriyle dünyaca tanınmış bir şirket olan Nikon, Android işletim sistemli bir fotoğraf makinesi hazırlıyor olabilir. Endonezya Telekomünikasyon Kurumu'nun listelediği Coolpix S800 modelinin Google'ın açık kaynak kodlu mobil işletim sistemiyle yüklü geleceği ve Play Store'a erişim iznine sahip olacağı iddia ediliyor.
Kamera üreticilerinin birçoğu, ürünlerine çeşitli kablosuz teknolojileri dahil ederek akıllı kamera olarak isimlendirdikleri çözümler piyasaya sürdü. Az sayıda uygulama desteğinin yanı sıra kullanılabilirliği de düşük olan özel hazırlanmış yazılımların güç verdiği bu akıllı kameralar, yakında mobil sektörün büyük çoğunluğunu oluşturan Android işletim sistemiyle donatılabilir.
Android işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı kamerayı Kodak Polaroid duyurmuştu. Teknoloji dünyasının büyük ilgi gösterdiği bu cihazın ardından Panasonic, yeni ürünlerinde Android'i kullanabileceğini ifade etmişti. Ayrıca Samsung, resmi bir açıklama yapmamış olsa da Galaxy Camera ismini tescilleyerek gelecekte Android'li bir kamera piyasaya sürebileceğinin ilk sinyalini vermişti.
Büyük kamera üreticilerinden Japonya merkezli Nikon, Android'li bir kamera çıkarması halinde akıllı kamera segmentinde önemli bir üstünlük elde edebilir. Gerek Android'in oldukça popüler bir platform oluşu gerekse Instagram gibi kamera odaklı içeriklerin yanı sıra sosyal paylaşım ağlarıyla sağlanacak sıkı bütünleşme, Nikon'u rakiplerinden birkaç adım öteye taşıyacaktır.
3.5 inç büyüklüğünde OLED ekran, 25-250mm lensler, GPS, Wi-Fi, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ve Play Store'daki tüm uygulamalarla uyumluluk gibi özellikleri yapısında barındıracağı iddia edilen Coolpix S800, 22 Ağustos'ta duyurulabilir. Tecrübeli üreticinin Jelly Bean ve Ice Cream Sandwich sürümleri dururken Gingerbread'i tercih etmesi, ilk ürünün piyasanın nabzını tutmak amacıyla çıkış yapacak olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Bu yıl 18-23 Eylül tarihlerinde organize edilecek olan fotoğraf ve görüntüleme endüstrilerinin en büyük fuarı Photokina'da tanıtımının gerçekleştirileceği tahmin edilen Nikon Coolpix S800, belirtilen teknik detaylara sahip olması halinde katılımcılardan büyük ilgi görecektir. Eğer Coolpix S800 satış konusunda başarılı olursa üst düzey çözümlerde dahi Android'li alternatif DSLR'lar geliştirilebilir.

http://nikonrumors.com/2012/08/08/the-coolpix-s800-will-be-the-first-android-based-camera-from-nikon.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
BLoWeR
seboist64
mephistopheless Android iyidir güzeldir. Birçok yeniliği deneyimi beraberinde getirir. Ama... Android/google işin içine girer ve mertlik bozulur. Bakın buraya yazıyorum. 1 yıl sonra güncellemelerden muaf tutulur makineniz. Amaç yeni gövde satmaktır. Firmwarelerle sunulan yenilikler, ikinci parti market yazılımlarıyla parayla satılır. Bir de dslr sistemlere cep telefonu fonksiyonu yerleştirirler... Misal çok ince bir aynasızın ön yüzü iphone benzeri bir telefon, arka yüzü aynasız bir fotoğraf makinesi. Artık iphonecular buna geçer, aynasızlardan soğuturlar adamı... Alışveriş merkezinde dahi güneş gözlüğü takan, topuğum kırılacak diye catwalk yürümeye çalışan, ismi lazım olmayan kahve mağazalarında otururken ojeleri çizilecek diye deyim yerindeyse avuç içleriyle mesaj yazmaya çalışan, yeni evrim ürünü organizmaların elinden düşmez... Android iyidir güzeldir.
Valla cafede otururken yan masadan hatunun biri çantadan afedersin essek kadar dslrı çıkarıp masanın karşısında oturan kişiyi kadraja sığdırmaya çalışıyor, sonra pat flaş açılıyor ve şak :D Ah bir de direkt wifi ile facebooka atma kısayol tuşu olsa :D Yani o tırnaklı yaratıkların sen ben gibi dslr nasıl taşısam derdi yok, çuval gibi çanta taşıyorlar, içine FF gövde + 24-70 + 70-200 bile sığar :D
Boşverin o yaratıklar yakında aaa şekerim, bu makine iyi guzel ama eşşek kadar canım, taşınmıyorki herzaman, gittim gf5 aldım diyip bu dunyadan silinirler... :) DSLR ile hava atmak şimdilik moda onlar için, bir zaman sonra modası geçer, dslr gercek sahiplerinin llerinde kalır :)

OHA! DSLR ile hava mı? Ülkeden gittik gideli ne olmuş be bu memlekete... Anlamakta güçlük çekiyorum...
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yc#1 7 yıl
Akılı telefonların günden güne daha kaliteli fotoğraf ve video çekmeye başlaması fotoğraf makinası üreticilerini de işletim sistemli ürünler çıkarmaya zorluyor. 10 yıl önce 35 mm filmli makinalarımız vardı. 10 sene sonra kim bilir nelere sahip olacağız.
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Father Torque 7 yıl
Makinanın açılış süresini çok merak ettim.
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kelleci111 7 yıl
Güzel haber. Teşekkürler
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