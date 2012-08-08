Nikon, Android işletim sistemli Coolpix S800'ü 22 Ağustos'ta duyurabilir





Optik çözümleriyle dünyaca tanınmış bir şirket olan Nikon, Android işletim sistemli bir fotoğraf makinesi hazırlıyor olabilir. Endonezya Telekomünikasyon Kurumu'nun listelediği Coolpix S800 modelinin Google'ın açık kaynak kodlu mobil işletim sistemiyle yüklü geleceği ve Play Store'a erişim iznine sahip olacağı iddia ediliyor.

Kamera üreticilerinin birçoğu, ürünlerine çeşitli kablosuz teknolojileri dahil ederek akıllı kamera olarak isimlendirdikleri çözümler piyasaya sürdü. Az sayıda uygulama desteğinin yanı sıra kullanılabilirliği de düşük olan özel hazırlanmış yazılımların güç verdiği bu akıllı kameralar, yakında mobil sektörün büyük çoğunluğunu oluşturan Android işletim sistemiyle donatılabilir.

Android işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı kamerayı Kodak Polaroid duyurmuştu. Teknoloji dünyasının büyük ilgi gösterdiği bu cihazın ardından Panasonic, yeni ürünlerinde Android'i kullanabileceğini ifade etmişti. Ayrıca Samsung, resmi bir açıklama yapmamış olsa da Galaxy Camera ismini tescilleyerek gelecekte Android'li bir kamera piyasaya sürebileceğinin ilk sinyalini vermişti.

Büyük kamera üreticilerinden Japonya merkezli Nikon, Android'li bir kamera çıkarması halinde akıllı kamera segmentinde önemli bir üstünlük elde edebilir. Gerek Android'in oldukça popüler bir platform oluşu gerekse Instagram gibi kamera odaklı içeriklerin yanı sıra sosyal paylaşım ağlarıyla sağlanacak sıkı bütünleşme, Nikon'u rakiplerinden birkaç adım öteye taşıyacaktır.

3.5 inç büyüklüğünde OLED ekran, 25-250mm lensler, GPS, Wi-Fi, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ve Play Store'daki tüm uygulamalarla uyumluluk gibi özellikleri yapısında barındıracağı iddia edilen Coolpix S800, 22 Ağustos'ta duyurulabilir. Tecrübeli üreticinin Jelly Bean ve Ice Cream Sandwich sürümleri dururken Gingerbread'i tercih etmesi, ilk ürünün piyasanın nabzını tutmak amacıyla çıkış yapacak olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu yıl 18-23 Eylül tarihlerinde organize edilecek olan fotoğraf ve görüntüleme endüstrilerinin en büyük fuarı Photokina'da tanıtımının gerçekleştirileceği tahmin edilen Nikon Coolpix S800, belirtilen teknik detaylara sahip olması halinde katılımcılardan büyük ilgi görecektir. Eğer Coolpix S800 satış konusunda başarılı olursa üst düzey çözümlerde dahi Android'li alternatif DSLR'lar geliştirilebilir.

http://nikonrumors.com/2012/08/08/the-coolpix-s800-will-be-the-first-android-based-camera-from-nikon.aspx/