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Nikon Camera Control Pro yazılımı 2.15.0 sürümüne güncellendi

5 yıl
433
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon Camera Control Pro yazılımı 2.15.0 sürümüne güncellendi
Nikon marka birçok DSLR fotoğraf makinesinin özel bağlantı aparatları ile kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan sağlayan Camera Control Pro yazılımı, 2.15.0 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan 2.15.0 güncellemesi ile Nikon'un geçtiğimiz hafta içerisinde D600 modeli yerine duyurduğu D610 FF (Tam Kare) fotoğraf makinesine destek vermeye başlayan Camera Control Pro yazılımı, hem Windows hem de Mac sistemler üzerinde çalışabiliyor ve oldukça detaylı kamera kontrol seçenekleri ile geliyor.
Nikon tarafından yayınlanan Camera Control Pro 2.15.0 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://nikonrumors.com/2013/10/15/nikon-camera-control-pro-2-15-0-released-with-d610-support.aspx/ Yorum Yaz
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