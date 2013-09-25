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Nikon, Capture NX 2.4.4 güncellemesini yayınladı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, Capture NX 2.4.4 güncellemesini yayınladı
Nikon'un kendisi tarafından kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımlarından Capture NX, 2.4.4 sürümüne güncellendi.
Nikon tarafından hazırlanan yeni Capture NX 2.4.3 güncellemesi, hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Firmanın COOLPIX P7800 isimli üst düzey kompakt fotoğraf makinesinin RAW formatındaki dosyalarına destek vermeye başlayan ve su altında çekilmiş fotoğraflara özel olarak otomatik düzeltme ayarına kavuşan yazılımın, ayrıca Gaussian Blur, High Pass ve Colorize gibi düzenleme seçeneklerinin kullanımı sırasında menülerde meydana gelen titreme sorunu da çözülmüş durumda.
Yayınlanan Capture NX 2.4.4 yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://nikonrumors.com/2013/09/24/nikon-capture-nx-2-4-4-released.aspx/#more-64588 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zetnakah 5 yıl
Bilgilendirme için teşekkrler @Sh@rKs. Çok ayıp olacak ama ben hala NX kullanmıyorum
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e-Militarist 5 yıl
Nikon Capture NX 2.4.5

download3.nikonimglib.com/...
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