Nikon, Capture NX 2.4.6 güncellemesini yayınladı

Nikon'un kendisi tarafından kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımlarından Capture NX, 2.4.6 sürümüne güncellendi.

Nikon tarafından hazırlanan yeni Capture NX güncellemesi, hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Firmanın D3300 isimli giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesinin RAW formatındaki dosyalarına destek vermeye başlayan ve beyaz ayarıyla alakalı geliştirmelere kavuşan yazılım, öğrenilen birçok farklı hatadan da kurtularak daha iyi bir deneyim sunmaya başlamış.

Yayınlanan Capture NX 2.4.6 yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2014/02/04/nikon-capture-nx-2-4-6-released-with-d3300-support-and-improved-white-balance.aspx/