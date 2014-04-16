Nikon, Capture NX 2.4.6 güncellemesini yayınladı

Nikon'un kendisi tarafından kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımlarından Capture NX, 2.4.7 sürümüne güncellendi.

Hazırlanan yeni Capture NX güncellemesi, hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Firmanın 1 serisi V3 aynasız ve Android işletim sistemli S810c kompakt fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki dosyalarına destek vermeye başlayan ve otomatik bozulma kontrolü ile alakalı yeniliklere kavuşan yazılım, Microsoft'un Windows XP işletim sistemine verdiği desteği de kaldırdı.

Yayınlanan Capture NX 2.4.7 yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2014/04/15/nikon-capture-nx-2-4-7-released.aspx/