Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, Capture NX 2.4.6 güncellemesini yayınladı

5 yıl
262
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon, Capture NX 2.4.6 güncellemesini yayınladı
Nikon'un kendisi tarafından kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımlarından Capture NX, 2.4.7 sürümüne güncellendi.
Hazırlanan yeni Capture NX güncellemesi, hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Firmanın 1 serisi V3 aynasız ve Android işletim sistemli S810c kompakt fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki dosyalarına destek vermeye başlayan ve otomatik bozulma kontrolü ile alakalı yeniliklere kavuşan yazılım, Microsoft'un Windows XP işletim sistemine verdiği desteği de kaldırdı.
Yayınlanan Capture NX 2.4.7 yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2014/04/15/nikon-capture-nx-2-4-7-released.aspx/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Creative Gigaworks T40 Series II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim