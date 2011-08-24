Nikon Coolpix P7100, AW100 ve S1200PJ'nin teknik özellikleri yayınlandı

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Nikon Rumors, dünyanın önde gelen dijital kamera üreticilerinden Nikon'un kısa bir süre içinde tanıtacağı Coolpix serisi dahilindeki P7100, AW100 ve S1200PJ modellerinin teknik özellik listesini yayınladı.
İddia edilen teknik özelliklere göre Nikon Coolpix P7100;
- 1/1.7-inç boyutunda, 10 megapiksel çözünürlüğünde sensör
- 28 - 200 mm objektif (35 mm formatına göre)
- 7 kata kadar optik yakınlaştırma
- 100 - 6400 arası ISO değeri
- 3.0-inç boyutlu, 921.000 piksel, hareketli ekran
- Stereo sesle 1080i video kaydı
gibi nitelikleri bünyesinde barındıracak. Suya, toza, darbelere ve soğuğa karşı dayanıklı tasarlandığı belirtilen Coolpix AW100'de ise;
- 16 megapiksel çözünürlüğünde BSI sensör
- 28 - 140 mm objektif (35 mm formatına göre)
- 5 kata kadar optik yakınlaştırma
- Full HD video kaydı
- Elektronik pusula
- GPS
gibi teknik özellikler bulunacak. Nikon Coolpix S1200PJ'de ise dahili projektör donanımının yer alacağı, yeni dijital kameranın iPad veya iPhone'a bağlanabileceği öne sürülüyor. Bunların yanısıra Nikon'un S8200, S6200, S4150, 6150 ve S100 gibi modellerini de sergileyeceği belirtiliyor.
http://nikonrumors.com/2011/08/23/new-nikon-coolpix-camera-details.aspx/#ixzz1VsHMezld Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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