Nikon D5200'ün DxoMark test sonuçları açıklandı

DxOMark sitesi, Nikon D5200 için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor.

Yapılan testler sonucunda Nikon D5200 ortalama 84 puan alarak Nikon D3200 ve Canon 650D modelinin önünde yer aldı. Testlerde dikkat çeken bir nokta ise Nikon D5200 ile D3200 modellerinin aynı çözünürlüğe (24MP) sahip sensör kullanmalarına rağmen aralarındaki fark oldu. Nikon D3200'ün sensörünü Nikon, Nikon D5200'ün sensörünü ise Toshiba üretiyor. Testler sonucunda Toshiba'nın ürettiği sensörün daha iyi performans elde ettiği görülmüş oluyor.

DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.dxomark.com

http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Nikon/D5200