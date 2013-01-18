Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon D5200'ün DxoMark test sonuçları açıklandı

6 yıl
3b
1
21
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DxOMark sitesi, Nikon D5200 için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor.
Yapılan testler sonucunda Nikon D5200 ortalama 84 puan alarak Nikon D3200 ve Canon 650D modelinin önünde yer aldı. Testlerde dikkat çeken bir nokta ise Nikon D5200 ile D3200 modellerinin aynı çözünürlüğe (24MP) sahip sensör kullanmalarına rağmen aralarındaki fark oldu. Nikon D3200'ün sensörünü Nikon, Nikon D5200'ün sensörünü ise Toshiba üretiyor. Testler sonucunda Toshiba'nın ürettiği sensörün daha iyi performans elde ettiği görülmüş oluyor. 
DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.dxomark.com 

http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Nikon/D5200 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DreamS_024 6 yıl
Benim bildiğim Profesyoneller FF kullanıyorlar. Çekimleride M modunda yaparlar. 500px e bi göz atın farkı görmenize yeter. 2500 tl az para değil. Bu işi hobi ya da para için yap farketmez. İnsanların sana basamak atlatmasına izin vererek her aldığın makine veya lenste zarar ediyorsun. Bu zararları Topladığında 2500 tl 4500 tl ye eşitlenir merak etme zamanla. Noise her makine de olur iso kullanıldığında ama full frame sensörlerin teknolojisi çok ileri seviyede ve 12000 iso da bile noise den eser olmaz çoğunda. 3200 iso da giriş seviyesinde ise fotoğrafların noise kurbanı olur. Bütçene ve ne çekeceğine göre değişir Fotoğraf makinası haklısınız. Ama Bence yeni başlayanlar daha iyi araştırmalı diye dünüşünüyorum. naçizane düşüncelerimi söyledim. Boş yere para harcamaya gerek yok. benim deneyimim bu yönde bende paylaştım. yeri değil di belki herkesten özür dilerim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl DreamS_024
DreamS_024

Benim bildiğim Profesyoneller FF kullanıyorlar. Çekimleride M modunda yaparlar. 500px e bi göz atın farkı görmenize yeter. 2500 tl az para değil. Bu işi hobi ya da para için yap farketmez. İnsanların sana basamak atlatmasına izin vererek her aldığın makine veya lenste zarar ediyorsun. Bu zararları Topladığında 2500 tl 4500 tl ye eşitlenir merak etme zamanla. Noise her makine de olur iso kullanıldığında ama full frame sensörlerin teknolojisi çok ileri seviyede ve 12000 iso da bile noise den eser olmaz çoğunda. 3200 iso da giriş seviyesinde ise fotoğrafların noise kurbanı olur. Bütçene ve ne çekeceğine göre değişir Fotoğraf makinası haklısınız. Ama Bence yeni başlayanlar daha iyi araştırmalı diye dünüşünüyorum. naçizane düşüncelerimi söyledim. Boş yere para harcamaya gerek yok. benim deneyimim bu yönde bende paylaştım. yeri değil di belki herkesten özür dilerim.

7D, OM-D, D300s kullanan birçok profesyonel var. İkinci makine olarak m4/3 ya da NEX taşıyanların sayısı bir hayli arttı. Tam kare DSLRlar en üst fotoğraf kalitesini temsil etse de APS-C'nin üstün olduğu taraflar da var. Modern tam kare makinelerle üst seviye APSCler arasında yerine göre 1, hadi bilemedin 1.5 stop fark var. Pentax K-30, Nikon D5100 gibi giriş seviye makineler düşük ISO'da olduğu kadar yüksek ISO'da çok ciddi iyiler.
2500-4500TL arasında ciddi fark var. Ben de alabileceksen en iyi makineyi alma taraftarıyım ama zamanımızda orta seviye makineler bile o kadar iyi ki eğer iyi bir objektif alabiliyorsan amatör biri için 5DMarkIII yerine 6D almak daha mantıklı, ya da 7D yerine 60D almak.
M modunu genelde zamanın varsa kullanırsın. Bunun dışında ileri seviye amatör ve profesyoneller arasında en çok kullanılan mod A modu. Spor ve kuş fotoğrafçıları S (T) modu da kullanıyor. Kullandığın modun çok önemi yok, makineni tanıdığın sürece. 500px'te kaç ciddi profesyonel fotoğraf paylaşır bu tartışılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DreamS_024 6 yıl
berkkarabacak
DreamS_024Test falan hikaye. Croplu makine sonuçta. Aklı olan alır Full Frame bir Canon. bakar keyfine.
ver parayı alalım :)

Croplu makinayı bedavayamı alıyorsun... ;) Yanlış anlama ama insanları giriş seviyesi al diye yönlendirenlere söyledim. Sonra bir sürü insan FF hayali kuruyor. 2500 tl boşa gidiyor. Anlatmak istediğim beklemenin zararı olmaz. 2500 tl ödeyebilen 4500 tl yi de öder. İyi makine al kaliteli fotoğraf çek çekeksen....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c.james 6 yıl
DxOMark'ın puanlamaları çok ilginç ! Mesela FF sınıf Canon 5D Mark II'nin genel puanı D5100 ve D5200 gibi aps-c gövdelerden daha düşük (79 puan)

Bazen tamamen aynı sensör ve işlemcinin kullanıldığı modellere bile farklı puanlar verebiliyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanlevent 6 yıl DreamS_024
DreamS_024

berkkarabacak

DreamS_024Test falan hikaye. Croplu makine sonuçta. Aklı olan alır Full Frame bir Canon. bakar keyfine.
ver parayı alalım :)


Croplu makinayı bedavayamı alıyorsun... ;) Yanlış anlama ama insanları giriş seviyesi al diye yönlendirenlere söyledim. Sonra bir sürü insan FF hayali kuruyor. 2500 tl boşa gidiyor. Anlatmak istediğim beklemenin zararı olmaz. 2500 tl ödeyebilen 4500 tl yi de öder. İyi makine al kaliteli fotoğraf çek çekeksen....

neden cropla kaliteli foto cekemiyomusun


tabi adamın bişeyden haberi yokken tam kare prof makinayı nasıl ogrenıcegıde cabası
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 6 yıl
DreamS_024
Test falan hikaye. Croplu makine sonuçta. Aklı olan alır Full Frame bir Canon. bakar keyfine.

ver parayı alalım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DreamS_024 6 yıl
Test falan hikaye. Croplu makine sonuçta. Aklı olan alır Full Frame bir Canon. bakar keyfine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl
d7000 de koysaydın ya Can Esas oraya:) d7000 i ezmiş resmen ağabeyini tokatlamış sensör olarak ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 6 yıl
bu sitede hep nikonlar önde bence cok tarafli bir site 60d bile d3200 den kötü diyor yuh!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2958 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, dxomark
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji Programı" Nexus 4 Türkiye'de, Crytek Türkiye ofisi açıldı ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim