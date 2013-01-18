Nikon D5200'ün DxoMark test sonuçları açıklandı

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DxOMark sitesi, Nikon D5200 için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor.
Yapılan testler sonucunda Nikon D5200 ortalama 84 puan alarak Nikon D3200 ve Canon 650D modelinin önünde yer aldı. Testlerde dikkat çeken bir nokta ise Nikon D5200 ile D3200 modellerinin aynı çözünürlüğe (24MP) sahip sensör kullanmalarına rağmen aralarındaki fark oldu. Nikon D3200'ün sensörünü Nikon, Nikon D5200'ün sensörünü ise Toshiba üretiyor. Testler sonucunda Toshiba'nın ürettiği sensörün daha iyi performans elde ettiği görülmüş oluyor.
DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.dxomark.com
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Nikon/D5200 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
7D, OM-D, D300s kullanan birçok profesyonel var. İkinci makine olarak m4/3 ya da NEX taşıyanların sayısı bir hayli arttı. Tam kare DSLRlar en üst fotoğraf kalitesini temsil etse de APS-C'nin üstün olduğu taraflar da var. Modern tam kare makinelerle üst seviye APSCler arasında yerine göre 1, hadi bilemedin 1.5 stop fark var. Pentax K-30, Nikon D5100 gibi giriş seviye makineler düşük ISO'da olduğu kadar yüksek ISO'da çok ciddi iyiler.
2500-4500TL arasında ciddi fark var. Ben de alabileceksen en iyi makineyi alma taraftarıyım ama zamanımızda orta seviye makineler bile o kadar iyi ki eğer iyi bir objektif alabiliyorsan amatör biri için 5DMarkIII yerine 6D almak daha mantıklı, ya da 7D yerine 60D almak.
M modunu genelde zamanın varsa kullanırsın. Bunun dışında ileri seviye amatör ve profesyoneller arasında en çok kullanılan mod A modu. Spor ve kuş fotoğrafçıları S (T) modu da kullanıyor. Kullandığın modun çok önemi yok, makineni tanıdığın sürece. 500px'te kaç ciddi profesyonel fotoğraf paylaşır bu tartışılır.
Croplu makinayı bedavayamı alıyorsun... ;) Yanlış anlama ama insanları giriş seviyesi al diye yönlendirenlere söyledim. Sonra bir sürü insan FF hayali kuruyor. 2500 tl boşa gidiyor. Anlatmak istediğim beklemenin zararı olmaz. 2500 tl ödeyebilen 4500 tl yi de öder. İyi makine al kaliteli fotoğraf çek çekeksen....
Bazen tamamen aynı sensör ve işlemcinin kullanıldığı modellere bile farklı puanlar verebiliyorlar...
neden cropla kaliteli foto cekemiyomusun
tabi adamın bişeyden haberi yokken tam kare prof makinayı nasıl ogrenıcegıde cabası
ver parayı alalım :)