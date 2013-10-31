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Nikon, Mac OSX Mavericks işletim sistemiyle uyumlu yazılımlarını açıkladı

5 yıl
459
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, Mac OSX Mavericks işletim sistemiyle uyumlu yazılımlarını açıkladı
Geçtiğimiz günlerde kendi geliştirdiği yazılımlarının Microsoft'un yeni Windows 8.1 işletim sistemiyle uyumlu olanlarını açıklayan fotoğraf dünyasının büyük ismi Nikon, şimdi de benzer bir listeyi Apple'ın yeni işletim sistemi Mac OSX 10.9 Mavericks için yayınladı.
Nikon'un Apple Mac OSX 10.9 Mavericks işletim sistemiyle uyumlu çalışan yazılımları:
  • ViewNX 2
  • Capture NX 2
  • Camera Control Pro 2
  • Short Movie Creator
  • Nikon Message Center 2
  • Wireless Transmitter Utility (WT-4 Setup Utility)
  • IPTC Preset Manager
  • GP-N100 Utility
Nikon'un Apple Mac OSX 10.9 Maverick işletim sistemiyle uyumlu olmayan yazılımları:
  • Capture NX Ver. 1.x
  • Camera Control Pro Ver. 1.x
  • Nikon Capture serisi
  • ViewNX Ver. 1.x
  • Nikon Transfer Ver. 1.x
  • PictureProject
  • Nikon View serisi
  • Nikon Scan serisi
  • PictureProject COOLPIX Remote Control
  • WT-3 Setup Utility
  • Wireless Camera Setup Utility
  • Wireless Connecting Utility
  • PC-PJ Transfer
  • Thumbnail Selector
  • Nik Color Efex Pro 2.0
  • Nik Color Efex Pro 3.0 Select Edition
  • Nik Color Efex Pro 3.0 Complete Edition


http://nikonrumors.com/2013/10/30/nikon-software-compatibility-with-mac-os-x-version-10-9-maverick.aspx/ Yorum Yaz
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