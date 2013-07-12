Fotoğraf ve genel olarak görüntüleme dünyasının önemli isimlerinden Nikon, MyNikonWorld isimli Facebook uygulamasını kullanıma sundu.

Son zamanlarda mobil cihazların da gelişimini yakından takip eden Nikon, Facebook üzerinde başlattığı ve MyNikonWorld isimini verdiği yeni servisi ile kullanıcılara sosyal bir ortam sağlıyor. Amatör ya da profesyonel fotoğrafçıların fotoğraflarını paylaşmaları ve görüntülemeleri için hazırlanan uygulama, kolay arama işlemleri için fotoğrafları kategorilere ayırıyor ve aktif kullanıcılara farklı ödüller veriyor.

buradan ulaşabilirsiniz. Facebook hesabı üzerinde giriş yapılabilen MyNikonWorld uygulamasınaulaşabilirsiniz.

https://www.facebook.com/nikon/app_579637405414936