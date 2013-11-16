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Nikon NEF Codec, Canon ise Digital Photo Professional yazılımını güncelledi

5 yıl
388
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon NEF Codec, Canon ise Digital Photo Professional yazılımını güncelledi
Fotoğraf dünyasının iki önemli ismi Canon ve Nikon, görüntüleme sektörüne yönelik olarak hazırladıkları yazılımları yeni gerekler ve makineler doğrultusunda güncellemeye devam ediyor. Firmaların yaptığı son güncellemeler ise Nikon tarafında NEF Codec v1.20.0, Canon tarafında ise Digital Photo Professional 3.13.45 sürümleri.
Nikon kameralar ile çekilmiş NEF (RAW) formatındaki fotoğrafların Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda görüntülenmesine imkan tanıyan NEF Codec, v1.20.0 sürümüyle giriş seviyesi modellerden D5300 ile geçtiğimiz haftalarda tanıtılan retro görünümlü Df fotoğraf makinesine destek vermeye başladı. Canon'un ücretsiz olarak sunulan fotoğraf düzenleme ve organizasyon uygulaması Digital Photo Professional ise, 3.13.45 sürümüyle EOS 70D, EOS Kiss X7 / EOS Rebel SL1 / EOS 100D, PowerShot G16, PowerShot S120 fotoğraf makinelerine ve EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4X, EF-M 11-22mm f4-5.6 IS STM lens modellerine destek vermeye başlamış, M-RAW ve S-RAW fotoğrafların beyaz ayarlarıyla alakalı bazı geliştirmelere kavuşmuş durumda.
İki büyük firma tarafından yayınlanan güncellemelere Nikon için buradan, Canon içinse buradan ulaşabilirsiniz. 

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