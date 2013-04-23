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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, P7700 kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

6 yıl
606
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, P7700 kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
Canon ve Sony ile beraber fotoğraf dünyasının üçüncü büyük ismi olan Nikon, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi modellerinden P7700 için yeni yazılım güncellemesi yayınladı.
Nikon'un gövde yapısı ve teknik özellikleri ile üst seviye kompakt fotoğraf makineleri arasından yer alan P7700 modelini v1.1 sürümüne yükselten yeni yazılım (Firmware) güncellemesi ile, kameranın yöneltildiği nokta için sanal ufuk göstergesinin hassasiyeti arttırmış ve Auto Bracketing ile ilgili çekim sorunları düzeltilmiş durumda.
Windows/Mac işletim sistemlerine uyumlu sürümü bulunan ve 25.20MB boyuta sahip olan yeni Nikon P7700 v1.1 yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz. 


https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/56735 Yorum Yaz
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