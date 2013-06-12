Nikon, ViewNX 2.7.6 ve Capture NX 2.4.3 güncellemelerini yayınladı

Nikon'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu fotoğraf görüntüleme/düzenleme yazılımları ViewNX ve Capture NX için yeni güncellemeleri çıkartıldı.

Nikon tarafından yayınlanan yeni ViewNX 2.7.6 ve Capture NX 2.4.3 güncellemeleri, hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Yeni güncellemelerin getirdiklerine kısaca bakarsak;

Otomatik bozulma işlevi ile kullanılan lens bilgileri güncellendi

Nikon Image Space'in tarayıcı üzerinde kullanımı hakkında yenilikler yapıldı

Lens Düzeltmeleri altında yer alan Otomatik Bozulma işlevi ile kullanılan lens bilgileri düzenlendi





Yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2013/06/12/nikon-view-nx-2-7-6-capture-nx-2-4-3-released.aspx/#more-59962