Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, ViewNX 2.7.6 ve Capture NX 2.4.3 güncellemelerini yayınladı

5 yıl
349
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon, ViewNX 2.7.6 ve Capture NX 2.4.3 güncellemelerini yayınladı
Nikon'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu fotoğraf görüntüleme/düzenleme yazılımları ViewNX ve Capture NX için yeni güncellemeleri çıkartıldı.
Nikon tarafından yayınlanan yeni ViewNX 2.7.6 ve Capture NX 2.4.3 güncellemeleri, hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Yeni güncellemelerin getirdiklerine kısaca bakarsak;
  • Otomatik bozulma işlevi ile kullanılan lens bilgileri güncellendi
  • Nikon Image Space'in tarayıcı üzerinde kullanımı hakkında yenilikler yapıldı
  • Lens Düzeltmeleri altında yer alan Otomatik Bozulma işlevi ile kullanılan lens bilgileri düzenlendi

Yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2013/06/12/nikon-view-nx-2-7-6-capture-nx-2-4-3-released.aspx/#more-59962 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nvidia Shield: Yeni oyun konsolu ön inceleme "Tegra 4 ve Android'in gücü adına!" 5 yıl Corsair Özel: Kasalar, Oyuncu klavye ve Fareleri! 5 yıl SilverStone Özel: Kasalar, Soğutucular, Güç Kaynakları ve Aksesuarlar 5 yıl Asus'dan 4K (3840×2160 piksel) çözünürlük desteği sunan üst seviye monitör 5 yıl MSI GT70 Dragon Edition 2: Donanımıyla heyecan uyandıran oyuncu dizüstü bilgisayarı 5 yıl ASRock Özel: Su geçirmeyen anakart Z87 OC Formula, 22 adet SSD çalıştırabilen anakart ve dahası... 5 yıl ASUS'dan 3'ü 1 arada VivoMouse! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim