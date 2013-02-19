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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, ViewNX programının 2.7.2 güncellemesini yayınladı

6 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu fotoğraf düzenleme yazılımı olan ViewNX'in yeni güncellemesi duyuruldu.
Nikon tarafından yapılan ViewNX 2.7.2 güncellemesi hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Yeni güncellemenin getirdiklerine kısaca bakarsak;
- Nikon COOLPIX P520, COOLPIX S9500, COOLPIX S9400, COOLPIX S5200, COOLPIX S31, COOLPIX AW110, COOLPIX L820 ve COOLPIX L27 modellerine destek verilmeye başlandı.
- Nikon'un yeni fotoğraf depolama ve paylaşma servisi olan Nikon Image Space'e destek verilmeye başlandı.
- My Picturetown tarayıcı paleti, Nikon Image Space ile değiştirildi.
- My Picturetown üzerine yükleme ve paylaşma ayarları, Nikon Image Space ile değiştirildi.
- Web servisleri altındaki  My Picturetown ayarları, Nikon Image Space ile değiştirildi.
ViewNX programını 2.7.2 sürümüne yükselten güncellemeye aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/18149 

http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/18149 Yorum Yaz
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