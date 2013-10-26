Nikon, Windows 8.1 işletim sistemiyle uyumlu yazılımlarını açıkladı

Optik görüntüleme sektörü için hazırladığı donanım ürünleri yanında birçok farklı amaç için ücretli ya da ücretsiz yazılım da geliştirilen Nikon, Microsoft'un 17 Ekim tarihinde kullanıma sunduğu yeni işletim sistemi Windows 8.1 ile uyumlu çalışan ve destek verilmediği için çalışmayan yazılımlarını liste halinde açıkladı.

Nikon'un Windows 8.1 işletim sistemiyle uyumlu çalışan yazılımları:

ViewNX 2

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Short Movie Creator

Nikon Message Center 2

Wireless Transmitter Utility (WT-4 Setup Utility)

Thumbnail Selector

NEF codec

NRW codec

IPTC Preset Manager

GP-N100 Utility

Nikon'un Windows 8.1 işletim sistemine destek vermeye yazılımları





Capture NX Ver. 1.x

Camera Control Pro Ver. 1.x

Nikon Capture serisi

ViewNX Ver. 1.x

Nikon Transfer Ver. 1.x

PictureProject

Nikon View serisi

Nikon Scan serisi

PictureProject COOLPIX Remote Control

WT-3 Setup Utility

Wireless Camera Setup Utility

Wireless Connecting Utility

Nik Color Efex Pro 2.0

my Picturetown Utility

GP-1 USB sürücüsü

Image Authentication Software

PC-PJ Transfer

Uplink Software

Nik Color Efex Pro 3.0 Complete Edition

Nik Color Efex Pro 3.0 Select Edition

Nikon tarafından konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/58762