Nikon, Windows 8.1 işletim sistemiyle uyumlu yazılımlarını açıkladı

Haber Editörü
Optik görüntüleme sektörü için hazırladığı donanım ürünleri yanında birçok farklı amaç için ücretli ya da ücretsiz yazılım da geliştirilen Nikon, Microsoft'un 17 Ekim tarihinde kullanıma sunduğu yeni işletim sistemi Windows 8.1 ile uyumlu çalışan ve destek verilmediği için çalışmayan yazılımlarını liste halinde açıkladı.
Nikon'un Windows 8.1 işletim sistemiyle uyumlu çalışan yazılımları:
- ViewNX 2
- Capture NX 2
- Camera Control Pro 2
- Short Movie Creator
- Nikon Message Center 2
- Wireless Transmitter Utility (WT-4 Setup Utility)
- Thumbnail Selector
- NEF codec
- NRW codec
- IPTC Preset Manager
- GP-N100 Utility
Nikon'un Windows 8.1 işletim sistemine destek vermeye yazılımları
- Capture NX Ver. 1.x
- Camera Control Pro Ver. 1.x
- Nikon Capture serisi
- ViewNX Ver. 1.x
- Nikon Transfer Ver. 1.x
- PictureProject
- Nikon View serisi
- Nikon Scan serisi
- PictureProject COOLPIX Remote Control
- WT-3 Setup Utility
- Wireless Camera Setup Utility
- Wireless Connecting Utility
- Nik Color Efex Pro 2.0
- my Picturetown Utility
- GP-1 USB sürücüsü
- Image Authentication Software
- PC-PJ Transfer
- Uplink Software
- Nik Color Efex Pro 3.0 Complete Edition
- Nik Color Efex Pro 3.0 Select Edition
Nikon tarafından konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/58762 Yorum Yaz Paylaş Tweetle