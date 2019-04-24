Microsoft, Paint uygulamasını Windows 10'dan kaldırma planından vazgeçti

Teknoloji Editörü
Yazılım devi, klasik Microsoft Paint'i Windows 10'dan emekli etmeyi planlıyordu ancak gelen haberler bu kararın geri çekildiği yönünde. Yapılan açıklamalara göre şirket, uygulamayı modern Paint 3D'nin yanında sunmaya devam etmeye karar verdi.
İkisi de bir arada olacak2017 sonbaharında başlatılan Windows 10 Fall Creators Update (sürüm 1709), kullanıcılara Microsoft Paint'in kullanımdan kaldırılacağına dair bir uyarı göstermişti. Şirket, kullanıcıları dokunmatik desteği olan ve genel olarak Windows 10'daki mevcut özelliklerle uyumlu çalışan Paint 3D'ye yönlendirmeye çalışmıştı. Klasik Paint yazılımının da bir süre sonra uygulama mağazasından indirilebileceği belirtiliyordu.
Ancak uzun bir süredir bu uyarının tamamen kaldırıldığı ortaya çıktı. Microsoft'un bu adımı atarak bir anlamda klasikleşmiş olan Paint'in sonunu hazırladığına inanılıyordu. Ancak şirket son bir hamleyle, Paint ve Paint 3D yazılımlarının ikisinin de Windows 10 işletim sisteminde bulunmasını kararlaştırdı. Bu haberi de Microsoft yöneticilerinden Brandon LeBlanc, kişisel Twitter hesabından duyurdu.
https://twitter.com/brandonleblanc/status/1120554869570572290 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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