Microsoft, Paint uygulamasını Windows 10'dan kaldırma planından vazgeçti

Yazılım devi, klasik Microsoft Paint'i Windows 10'dan emekli etmeyi planlıyordu ancak gelen haberler bu kararın geri çekildiği yönünde. Yapılan açıklamalara göre şirket, uygulamayı modern Paint 3D'nin yanında sunmaya devam etmeye karar verdi.

İkisi de bir arada olacak

https://twitter.com/brandonleblanc/status/1120554869570572290

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2017 sonbaharında başlatılan(sürüm 1709), kullanıcılara Microsoft Paint'in kullanımdandair bir uyarı göstermişti. Şirket, kullanıcıları dokunmatik desteği olan ve genel olarak Windows 10'daki mevcut özelliklerle uyumlu çalışan Paint 3D'ye yönlendirmeye çalışmıştı. Klasik Paint yazılımının da bir süre sonraindirilebileceği belirtiliyordu.Ancak uzun bir süredir bu uyarınınortaya çıktı. Microsoft'un bu adımı atarak bir anlamda klasikleşmiş olan Paint'ininanılıyordu. Ancak şirket son bir hamleyle,veyazılımlarının ikisinin de Windows 10 işletim sisteminde bulunmasını kararlaştırdı. Bu haberi de Microsoft yöneticilerinden, kişisel Twitter hesabından duyurdu.