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Microsoft, Paint uygulamasını Windows 10'dan kaldırma planından vazgeçti

Microsoft, yılların eskitemediği Paint yazılımını Windows 10'dan kaldırmayı planlıyordu. Ancak şirket bu düşüncesinden vazgeçti ve klasikleşmiş Paint'i işletim sisteminde tutmaya devam edecek.
1 ay
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi, klasik Microsoft Paint'i Windows 10'dan emekli etmeyi planlıyordu ancak gelen haberler bu kararın geri çekildiği yönünde. Yapılan açıklamalara göre şirket, uygulamayı modern Paint 3D'nin yanında sunmaya devam etmeye karar verdi.

İkisi de bir arada olacak

2017 sonbaharında başlatılan Windows 10 Fall Creators Update (sürüm 1709), kullanıcılara Microsoft Paint'in kullanımdan kaldırılacağına dair bir uyarı göstermişti. Şirket, kullanıcıları dokunmatik desteği olan ve genel olarak Windows 10'daki mevcut özelliklerle uyumlu çalışan Paint 3D'ye yönlendirmeye çalışmıştı. Klasik Paint yazılımının da bir süre sonra uygulama mağazasından indirilebileceği belirtiliyordu.

Ancak uzun bir süredir bu uyarının tamamen kaldırıldığı ortaya çıktı. Microsoft'un bu adımı atarak bir anlamda klasikleşmiş olan Paint'in sonunu hazırladığına inanılıyordu. Ancak şirket son bir hamleyle, Paint ve Paint 3D yazılımlarının ikisinin de Windows 10 işletim sisteminde bulunmasını kararlaştırdı. Bu haberi de Microsoft yöneticilerinden Brandon LeBlanc, kişisel Twitter hesabından duyurdu.

https://twitter.com/brandonleblanc/status/1120554869570572290 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Dünyadaki en kararsız, tutarsız firma.
Her an yeni bir şeye girişip, para kazanmadık diye iptal edebilir.
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featfromcrash 1 ay
MSN geri getirin !!!!!!
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chtsydn 1 ay
vazgeçmeleri iyi olmuş painti fotoğrafı yeniden boyutlandırmada falan kullanıyorum
ps açılana kadar ohooo
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Spider_hip 1 ay
İyi bir aralar kıytırık ie ile chrome a firefox a kafa tuttuğu gibi paint ile de photoshop'a falan kafa tutmaya kalkmıyor.
"Varsayılan resim editörünün photoshop olmasını istediğinizden emin misiniz?"
"Baaak bizim paintimiz var"
"İlla eminim diyorsanız önce denetim masasından, ayarlara girip, resim editörü ayarlarını seçip, orada kıyıda köşedeki ufacık paint dışında editör kullanmayı onaylıyorum seçeneğini seçip, çıktısını alıp pk6420'ye gönderin. Onaylandıktan sonra photoshop'u kullanmaya başlayabilirsiniz."
Yani ie de buna benzer şeyler yaptılar. Paint, photoshop a ne kadar uzaksa ie de diğerlerine öyleydi :D
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esmerbuyucu 1 ay Spider_hip
Komikmiş, nereye gülüyorduk. Paint ile Photoshop gibi kel alaka iki programla örneği eş tutmuşsun. IE zaten zamanında elinden geleni yaptı. Google ilk önce Edge, Firefox gibi tarayıcılarda Youtube'daki kasıtlı yavaş açılma sorunsalını kaldırsın.
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kreat 1 ay
Kaldırabilir. Paint.Net diye bir şey var. :)
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mert1907 1 ay
Yazılımlar gelişebilir değişebilir ancak sistem de herşeyi hallettiler de bi Paint'mi kaldı.
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Dünyadaki en kararsız, tutarsız firma.
Her an yeni bir şeye girişip, para kazanmadık diye iptal edebilir.
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ertech26 1 ay OverClocK1ng
Kesinlikle katılıyorum ve bu yüzden Linux kullanıyorum...
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microsoft, windows 10 ve
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