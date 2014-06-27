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Nikon, geliştirdiği RAW işleme yazılımı Capture NX-D'yi 15 Temmuz tarihinde ücretsiz indirmeye açıyor

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, geliştirdiği RAW işleme yazılımı Capture NX-D'yi 15 Temmuz tarihinde ücretsiz indirmeye açıyor
Geçtiğimiz gün duyurduğu D810 DSLR fotoğraf makinesiyle dikkatleri üzerine çeken Nikon, aynı zamanda kendi geliştirdiği Capture NX-D'nin 1.0 versiyon kodlu resmi sürümünün 15 Temmuz tarihinde ücretsiz olarak indirmeye açılacağını duyurdu.
Mac ve Windows işletim sistemli bilgisayarlar için uzun zamandır beta sürecinde bulunan Nikon Capture NX-D, Nikon marka fotoğraf makineleri ile çekilmiş RAW formatındaki fotoğrafların düzenlenmesi ve işlenme noktasında görev yapıyor. Firmanın mevcut Capture NX 2 yazılımı yerine hazırlanan CAPTURE NX-D, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bünyesinde yer alan araçlarla RAW (NEF or NRW dosya uzantılı) fotoğrafları açabiliyor, çoklu fotoğraf düzenlemesi yapabiliyor, farklı filtreler uygulayabiliyor ve beyaz ayarı ile pozlama gibi ayarların değiştirilmesine imkan tanıyor. RAW yanında JPEG ve TIFF format desteği de bulunan yazılım, resmi olarak açıklandığı kadarıyla ilerleyen dönemde otomatik düzenleme fırçalarına da kavuşuyor.

Konu hakkında Nikon tarafından hazırlanan özel sayfaya ve 15 Temmuz tarihinde açılacak olan indirme bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2014/06/26/nikon-capture-nx-d-will-be-available-for-free-on-july-15-2014.aspx/ Yorum Yaz
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