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Nikon, geliştirdiği RAW işleme yazılımı Capture NX-D'yi resmi olarak kullanıma sundu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, geliştirdiği RAW işleme yazılımı Capture NX-D'yi resmi olarak kullanıma sundu

Sektörün yazılım tarafında da yer alan firmalarından Nikon, uzun zamandır beta denemeleri süren Capture NX-D'nin resmi sürümünü daha önce söz verdiği tarihde ücretsiz olarak kullanıma sundu.
Mac ve Windows işletim sistemli bilgisayarlar için geliştirilen Nikon Capture NX-D, Nikon marka fotoğraf makineleri ile çekilmiş RAW formatındaki fotoğrafların düzenlenmesi ve işlenme noktasında görev yapıyor. Firmanın mevcut Capture NX 2 yazılımı yerine hazırlanan CAPTURE NX-D, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bünyesinde yer alan araçlarla RAW (NEF or NRW dosya uzantılı) fotoğrafları açabiliyor, çoklu fotoğraf düzenlemesi yapabiliyor, farklı filtreler uygulayabiliyor ve beyaz ayarı ile pozlama gibi ayarların değiştirilmesine imkan tanıyor. RAW yanında JPEG ve TIFF format desteği de bulunan yazılım, resmi olarak açıklandığı kadarıyla ilerleyen dönemde otomatik düzenleme fırçalarını da fotoğrafçılara sunacak.

230 MB dosya botunu bulunan CAPTURE NX-D yazılımına buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonrumors.com/2014/07/15/nikon-capture-nx-d-officially-released.aspx/ Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 4 yıl
Photoshop şuan için yeterli ama bunu da denemekte yarar var.
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jiddi 4 yıl
İleride gövde değişir(marka olarak), komple sistem değişir ama Photoshop(Lightroom, Corel PaintShop, Gimp vb.) baki kalır. O sebeple bu tür markaya bağımlı yazılımlar ile vakit kaybetmemenizi öneririm !..
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DH Misafiri 4 yıl
Turkce kullanma kilavuzunu nereden bulabiliriz Capture NX-D nin. Tesekkurler
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SEO-Uzmanı 4 yıl
ne işe yarıyor bu !?
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mericbey 4 yıl
Hocam indirmeye değecek bir yazılım mı ?
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