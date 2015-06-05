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Nikon ile Apple'ın gizli iOS uygulamasından yeni bilgiler

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon ile Apple'ın gizli iOS uygulamasından yeni bilgiler
 
Geçtiğimiz Mart ayında Nikon ile Apple'ın Cupertino, California merkezli gizli bir iOS uygulaması üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Bu haberi ilk yayınlayan kaynaklardan NikonRumors, konu hakkında yeni bilgilere ulaştı.
Bu doğrultuda Nikon ile Apple'ın üzerinde çalıştığı bu uygulamanın yüksek ihtimalle Nikon ismine sahip olacağı ve uygulama sayesinde Nikon fotoğraf makinelerine farklı özelliklerin (Örneğin yeni film filtreleri, özel kamera içi uygulamalar vb.) eklenebileceği belirtildi.
Bu özelliklerin WiFi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip fotoğraf makinelerine kablosuz olarak aktarılacağı söylenirken, destek verilecek modeller ve uygulama çıkış tarihi hakkında ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

http://nikonrumors.com/2015/06/04/update-on-the-secret-nikon-ios-project.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
nikon adam gibi cep telefonu fotoğraf çekme ayarlarını gösteren bir uygulama çıkarsa, zaten cep telefonun yetersiz lensinin ne kadar insanı sınırladığını herkes fark edecek sabırla bunu canon mu yoksa nikon mu yapacak diye bekliyoruz !
en azında micro çekimler için cep telefonu fazlası ile yeterli ( kısmen )
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skylineGTR_34 3 yıl
gizli derken mudurum ?
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