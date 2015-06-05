Nikon ile Apple'ın gizli iOS uygulamasından yeni bilgiler

Geçtiğimiz Mart ayında Nikon ile Apple'ın Cupertino, California merkezli gizli bir iOS uygulaması üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Bu haberi ilk yayınlayan kaynaklardan NikonRumors, konu hakkında yeni bilgilere ulaştı.

Bu doğrultuda Nikon ile Apple'ın üzerinde çalıştığı bu uygulamanın yüksek ihtimalle Nikon ismine sahip olacağı ve uygulama sayesinde Nikon fotoğraf makinelerine farklı özelliklerin (Örneğin yeni film filtreleri, özel kamera içi uygulamalar vb.) eklenebileceği belirtildi.

Bu özelliklerin WiFi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip fotoğraf makinelerine kablosuz olarak aktarılacağı söylenirken, destek verilecek modeller ve uygulama çıkış tarihi hakkında ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı

http://nikonrumors.com/2015/06/04/update-on-the-secret-nikon-ios-project.aspx/