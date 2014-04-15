Nikon, kendi geliştirdiği View NX yazılımını güncelledi

Nikon'un kendi geliştirdiği fotoğraf ve video görüntüleme yazılımı View NX, Windows ve Mac sistemlerine özel olarak yapılan yeniliklerle 2.9.2 sürümlerine güncellendi.





Kullanıcıların çektikleri RAW ve JPEG dosyaları görüntüleyebilen popüler yazılım, aynı zamanda video formatlarını da aktif olarak oynatabiliyor. Ayrıca içerisinde poz değeri, beyaz dengesi, keskinlik, kontrast ve parlaklık gibi fotoğraf düzenleme ayar seçenekleri de barındıran View NX, Windows ve Mac için yayınlanan yeni sürümleriyle ise ortak olarak yeni duyurulan COOLPIX S810C kompakt ve 1 serisi V3 aynasız fotoğraf makinelerine destek vermeye başladı, ayrıca Windows XP desteği kaldırıldı.





Güncellenen Nikon View NX'in OSX ve Windows sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.





http://nikonrumors.com/2014/04/14/nikon-viewnx-2-9-2-released.aspx/