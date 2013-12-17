Nikon, kendi geliştirdiği View NX yazılımının 2.8.3 kodlu sürümünü yayınladı

Nikon'un kendi geliştirdiği fotoğraf görüntüleme yazılımı View NX, Windows ve Mac sistemlerine özel olarak yapılan yenilikler ile 2.8.3 sürümüne güncellendi.





Kullanıcıların çektikleri RAW ve JPEG dosyalarını görüntüleyebilen popüler yazılım, aynı zamanda video formatlarını da aktif olarak oynatabiliyor. Ayrıca içerisinde poz değeri, beyaz dengesi, keskinlik, kontrast ve parlaklık gibi fotoğraf düzenleme ayar seçenekleri de barındıran View NX, yeni sürümüyle ise Windows 8.1, Windows 8.1 Pro ve Windows 8.1 Enterprise ile Macintosh OS X 10.9 işletim sistemine destek vermeye başlamış durumda.





Güncellenen Nikon View NX 2.8.3 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=8599