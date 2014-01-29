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Nikon, kendi geliştirdiği View NX yazılımının Windows için 2.9.0, OSX içinse 2.9.1 sürümlerini yayınladı

5 yıl
1,2b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, kendi geliştirdiği View NX yazılımının Windows için 2.9.0, OSX içinse 2.9.1 sürümlerini yayınladı
Nikon'un kendi geliştirdiği fotoğraf ve video görüntüleme yazılımı View NX, Windows ve Mac sistemlerine özel olarak yapılan yenilikler ile 2.9.0 ve 2.9.1 sürümlerine güncellendi.

Kullanıcıların çektikleri RAW ve JPEG dosyaları görüntüleyebilen popüler yazılım, aynı zamanda video formatlarını da aktif olarak oynatabiliyor. Ayrıca içerisinde poz değeri, beyaz dengesi, keskinlik, kontrast ve parlaklık gibi fotoğraf düzenleme ayar seçenekleri de barındıran View NX, Windows ve Mac için yayınlanan yeni sürümleriyle ortak olarak Nikon COOLPIX S6800, S6700, S3600 fotoğraf makinelerine destek vermeye başlıyor, ayar paletinde yer alan beyaz ayarı bölümü değiştirilerek farklı kalemler altında yeni özelliklere kavuşuyor, aktarma sonrası ikinci slota geçme ayarı Nikon Transfer 2'nin ayarlar bölümüne getiriliyor ve dosya menüsünde yer alan AF Noise Reduction otomatik netlemeden dolayı meydana gelen sesi çok daha iyi oranda ortadan kaldırabiliyor.
Güncellenen Nikon View NX'in OSX ve Windows sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://nikonrumors.com/2014/01/29/nikon-view-nx-2-9-0-for-win-and-2-9-1-for-mac-released.aspx/ Yorum Yaz
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