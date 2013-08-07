Nikon, ufak boyutlu yeni tepe flaşı SB-300'ü resmi olarak tanıttı

Fotoğraf dünyasının önde gelen firmalarından Nikon, Speedlight harici flaş ailesi içerisine SB-300 isimli yeni bir model ekledi.

Düşük ışıklı ortamlarda amatör ya da profesyonel fotoğrafçılara yüksek oranda yardım eden tepe flaşların kompakt boyutlu (57.4 x 65.4 x 62.3mm) yeni üyesi Nikon SB-300, Speedlight ailesinin giriş seviyesine konumlandırılmış durumda. Firmanın hem DSLR hem de diğer kompakt sistem fotoğraf makineleriyle rahatlıkla kullanılabilen flaş, daha yumuşak sonuçlar sağlamak adına 120 derece hareketli kafa yapısıyla geliyor ve bu sayede rahatlıkla sektirme flaş tekniği uygulanabiliyor. Nikon'un ortamda bulunan ışığa göre otomatik ölçüm yapan i-TLL teknolojisinin de unutulmadığı SB-300, üzerinde LCD ekran barındırmıyor ve kilit mekanizması ile sağlam şekilde bağlanabiliyor.

İki adet AAA pil ile çalışabilen ve 120 gram ağırlık seviyesine sahip olduğu belirtilen Nikon SB-300, Ağustos ayının sonunda 150$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürün hakkında Nikon tarafından hazırlanmış resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.dpreview.com/news/2013/08/06/nikon-adds-speedlite-sb-300-flashgun-to-its-arsenal