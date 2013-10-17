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Nikon ve Panasonic yeni lens modellerini tanıttı

5 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon ve Panasonic yeni lens modellerini tanıttı
Fotoğraf sektörünün iki önemli ismi Panasonic ve Nikon, bugün yaptıkları GM1 kompakt aynasız fotoğraf makinesi ile D5300 DSLR fotoğraf makinesi duyuruları yanında ayrıca yeni lens modellerini de kullanıcıların beğenisine sundular.
Bu doğrultuda yeni geliştirdiği AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G lensini duyuran Nikon, sabit odak uzaklığı ve F/1.4 diyafram değeriyle hazırladığı lenslini daha çok portre çekimleri ya da düşük ışıklı ortamlarda şehir fotoğrafları için özel olarak kullanıma sunmuş durumda. Kendi içerisinde otomatik netleme motoru bulunan lens, 72mmm filtre çağına, Nikon'un Nano Crystal Coating adını verdiği ve nano boyutta kristal parçacıklarından oluşan özel yansıma azaltıcı kaplamaya, 0.58m minimum netleme mesafesine ve 9 diyafram bıçağına sahip. DX ve FX format Nikon fotoğraf makineleri ile kullanılabilen lens, kompakt yapısıyla da da her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Micro Four Thirds sistemle uyumlu LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH lens modelini duyuran Panasonic ise, bu yeni lensi ile günlük kullanım için elverişli bir yapı sunuyor. MEGA O.I.S isimli teknolojisi ile elde çekimlerde meydana gelen titreşimleri en aza indiren ve böylece çok daha keskin fotoğrafların elde edilmesine yardımcı olan lens, 0.20 / 0.30 minimum netleme mesafesine ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.
Tanıtılan lens modellerinden Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 1,699$, Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH ise 350$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyorlar.
(PN) / (DG) 

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