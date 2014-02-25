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Nikon, yeni RAW fotoğraf işleme ve düzenleme yazılımı CAPTURE NX-D'yi yayınladı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, yeni RAW fotoğraf işleme ve düzenleme yazılımı CAPTURE NX-D'yi yayınladı
Gün içerisinde yeni hazırladığı amiral gemisi D4s'i kullanıcıların beğenisine sunan Nikon, aynı zamanda yeni RAW fotoğraf işleme ve düzenleme yazılımı CAPTURE NX-D'nin de beta versiyonu yayınladı.
Mac ve Windows işletim sistemli bilgisayarlar için beta olarak kullanıma sunulan Nikon CAPTURE NX-D, Nikon marka fotoğraf makineleri ile çekilmiş RAW formatındaki fotoğrafların düzenlenmesi ve işlenmesi için hazırlanmış durumda. Firmanın mevcut Capture NX 2 yazılımı yerine hazırlanan CAPTURE NX-D, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bünyesinde yer alan araçlarla RAW (NEF or NRW dosya uzantılı) fotoğrafları açabiliyor, çoklu fotoğraf düzenlemesi yapabiliyor, farklı filtreler uygulayabiliyor ve beyaz ayarı ile pozlama gibi ayarların değiştirilmesine imkan tanıyor. RAW yanında JPEG ve TIFF format desteği de bulunan yazılım, özel arayüzüyle iki monitör kullanıma uygun bir yapı ortaya koyuyor ve yan yana karşılaştırmalarda bir fotoğraf yapılan yakınlaştırma işlemini diğerine de yansıtabiliyor. Yazılım aynı zamanda yapılan düzenleme ayarları farklı dosya halinde kayıt altına alıyor ve bu sayede sıfırdan düzenleme sırasında ilk yapılan ayarlamalar korunmuş oluyor.
Ücretsiz olarak sunulan CAPTURE NX-D fotoğraf düzenleme yazılımının beta sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/02/25/nikon-releases-beta-version-of-next-generation-capture-nx-software?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz
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