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Nikon, yenilenmiş 400mm F2.8 lensini ve TC-14E III telekonvertör modelini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, yenilenmiş 400mm F2.8 lensini ve TC-14E III telekonvertör modelini duyurdu
Gün içerisinde yeni geliştirdiği S2 aynasız fotoğraf makinesini görücüye çıkartan Nikon, ürün gamına aynı zamanda AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR lensini ve AF-S TC-14E III telekonvertör modelini de ekledi.

Hali hazırda satılan AF-S 400mm f/2.8G ED VR AF yerine hazırlanan yeni AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR, yerine geldiği modele oranla daha iyi otomatik netleme, pozlama kararlılığı ve hız vaat ediyor. Yine eskiye oranla neredeyse 820 gram daha hafif üretilen lens, elektromanyetik diyafram denetleyici ile özellikle seri çekimde çok daha kararlı sonuçlar sağlayabiliyor ve yeni eklenen VR Sport moduyla yatay pan hareketlerini tanımlayarak kamera titreşimlerini ciddi oranda engelleyebiliyor. Aksiyon ve doğa çekimleri için ideal olan lens, teknik olarak da kısaca 9 diyafram bıçağına, 3.8kg ağırlığa, 2.60m minimum netleme mesafesine, 41mm filtre çapına ve 16 element 12 grup optik dizilime sahip. Nikon'un yeni telekonvertör modeli AF-S TC-14E III ise birçok Nikon lens ile çalışarak odak uzaklığını 1.4x oranında yükseltebiliyor. 7 element 4 grup dizilim ile sadece bir durak kaybettiren ürün, yeni arka bölümüyle de toza karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyuyor.

Nikon'un yeni ürünlerinden AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR 12,000$, AF-S TC-14E III telekonvertör modeli ise 500$ fiyat etiketleriyle Ağustos ayında satışa çıkıyor.
 
Nikon, yenilenmiş 400mm F2.8 lensini ve TC-14E III telekonvertör modelini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2014/05/14/nikon-announces-updated-400mm-f2-8-telephoto-and-1-4x-teleconverter?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
s.holmes 5 yıl
fotoğraf makinesi almak sıkıntı değil ama lens almak için zengin olmamız şart.. bir gün piyango tuttursam kesin alacağım :)
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murdocklawless 5 yıl
12 bin doları geç yarısını bile etmez. maliyeti 500-1000 dolar olan bişeyi 12 bine satmanın adını burada koyarsam büyük ihtimal ban yerim.
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zerocontrol 5 yıl murdocklawless
murdocklawless

12 bin doları geç yarısını bile etmez. maliyeti 500-1000 dolar olan bişeyi 12 bine satmanın adını burada koyarsam büyük ihtimal ban yerim.

Lens üretimi hakkında,kullanım alanları ve perfortmansı hakkında bilginiz olmadan şu yorumu yaptığınız ne kadar bariz.Anlamıyorsanız, bilmiyorsanız girmeyen konuya yada girin öğrenmek için girin kafanıza takılan soruyu sorun yardımcı olalım.Ama giripte beş para etmez yok plastikten yapsalar daha ucuz olurdu gibi saçma sapan yorumlar yapmayın.
2 Yanıt Yanıtla
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First_Person 5 yıl murdocklawless
murdocklawless

12 bin doları geç yarısını bile etmez. maliyeti 500-1000 dolar olan bişeyi 12 bine satmanın adını burada koyarsam büyük ihtimal ban yerim.

12 bin dolar çok para, onu kabul ederim ama maliyeti 500-1000 dolar kadar da düşük değildir. Bardak camından üretilmiyor sonuçta. Bu lensleri çinde üretim bandında dakikalar içinde birleştirilen mp3 çalarlar gibi düşünmemek lazım. Her biri kusursuz olmak zorunda. Tek tek kontrol edilmeli. Zor şartlar altında yıllarca çalışabilmeleri gerek. Ar-ge'si, teknolojisi, işçiliği. 12 bin değildir belki ama, üretim maliyetleri yüksektir...
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Ed - 5 yıl murdocklawless
murdocklawless

12 bin doları geç yarısını bile etmez. maliyeti 500-1000 dolar olan bişeyi 12 bine satmanın adını burada koyarsam büyük ihtimal ban yerim.

Rakam vererek konuştuğuna göre bu işlerden anlıyorsun :)
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Gece772 5 yıl
Vay be param olsa da alsam.
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SteveMeade 5 yıl
Şöyle roketatar namlusu gibi lensler nedense dışı Paris içi Bitlis çıkıyor ya da bende öyle bir algı oluştu
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memoseler 5 yıl
Oha demekle yetindim.
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Golden Gate 5 yıl
12,000$


Görünce direk kapadım .

Demekki slr-like makineler olmasa , zoom diye birşey göremeyeceğiz .
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