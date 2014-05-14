Nikon, yenilenmiş 400mm F2.8 lensini ve TC-14E III telekonvertör modelini duyurdu

Gün içerisinde yeni geliştirdiği S2 aynasız fotoğraf makinesini görücüye çıkartan Nikon, ürün gamına aynı zamanda AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR lensini ve AF-S TC-14E III telekonvertör modelini de ekledi.





Hali hazırda satılan AF-S 400mm f/2.8G ED VR AF yerine hazırlanan yeni AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR, yerine geldiği modele oranla daha iyi otomatik netleme, pozlama kararlılığı ve hız vaat ediyor. Yine eskiye oranla neredeyse 820 gram daha hafif üretilen lens, elektromanyetik diyafram denetleyici ile özellikle seri çekimde çok daha kararlı sonuçlar sağlayabiliyor ve yeni eklenen VR Sport moduyla yatay pan hareketlerini tanımlayarak kamera titreşimlerini ciddi oranda engelleyebiliyor. Aksiyon ve doğa çekimleri için ideal olan lens, teknik olarak da kısaca 9 diyafram bıçağına, 3.8kg ağırlığa, 2.60m minimum netleme mesafesine, 41mm filtre çapına ve 16 element 12 grup optik dizilime sahip. Nikon'un yeni telekonvertör modeli AF-S TC-14E III ise birçok Nikon lens ile çalışarak odak uzaklığını 1.4x oranında yükseltebiliyor. 7 element 4 grup dizilim ile sadece bir durak kaybettiren ürün, yeni arka bölümüyle de toza karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyuyor.





Nikon'un yeni ürünlerinden AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR 12,000$, AF-S TC-14E III telekonvertör modeli ise 500$ fiyat etiketleriyle Ağustos ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/05/14/nikon-announces-updated-400mm-f2-8-telephoto-and-1-4x-teleconverter?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0