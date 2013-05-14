Nikon'dan 1 serisi aynasız fotoğraf makinelerine özel portre lensi, "Nikkor 32mm F/1.2"

Dünyanın önde gelen fotoğraf şirketlerinden Nikon, 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri için yeni lens modelini duyurdu.

Nikon'un piyasada yer alan 1 serisi lens modelleri arasında, sunduğu F/1.2 sabit diyafram değeri ile en hızlı lens olan yeni Nikkor 32mm F/1.2, özellikle düşük ışık şartlarında maksimum performans alınmak üzere geliştirilmiş. 32mm sabit odak uzaklığı sayesinde portre fotoğrafları için çok ideal olan model, Nikon'un Nano Crystal Coating adını verdiği ve nano boyutta kristal parçacıklarından oluşan özel yansıma azaltıcı kaplamayı ve SWM ismi verilen sessiz otomatik netleme motorunu bünyesinde barındırıyor.

Teknik olarak 9 element 7 grup optik dizilime, 7 diyafram bıçağına, 52mm filtre çapına, 45cm minimum netleme mesafesine ve 28° görüş açısına sahip olan lens, 47mm uzunluğu ve 235 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip olarak geliyor.

2012 Ekim ayından beri beklenen Nikkor 32mm F/1.2, 899$ fiyat etiketine sahip olarak ön-sipariş ile satın alınabiliyor. Lensin dağıtımına önümüzdeki Haziran ayından itibaren başlanacağı belirtiliyor.

Nikkor 32mm F/1.2 lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://imaging.nikon.com/lineup/acil/lenses/1_nikkor_32mm_f12/index.htm