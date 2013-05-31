Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan 12 DSLR fotoğraf makinesi ile kurulmuş 360° fotoğraf sistemi

5 yıl
490
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nikon'dan 12 DSLR fotoğraf makinesi ile kurulmuş 360° fotoğraf sistemi
Dünyanın en popüler fotoğraf firmalarından Nikon, üst seviye profesyonel fotoğraf makinesi D3s ile ilginç bir projeye imza attı. Tokyo'da yer alan ve şu anda Japonya'nın en yüksek (634 metre), dünyanın ise Burç Halife'den sonra en yüksek 2'inci kulesi Skytree üzerine 360° fotoğraf çekimleri için özel bir sistem yerleştiren firma, bu çekimleri günün 24 saati gerçekleştirerek harika sonuçlar ortaya çıkartmış.
360° çekimler için farklı açılarda kulenin Tembo Deck (340 metre) isimli bölümüne yerleştirilen 12 adet Nikon D3s fotoğraf makinesi ve bu makinelere bağlı 12 adet Nikkor AF 35mm F/2D lens kullanan firma, Skytree binasının sunucu odasından gündüz 10 dakika, gece ise 60 dakika aralıklarla çekilen fotoğraflar birleştirerek, 360° kapsama alanına sahip tek bir panorama fotoğraf elde edilmiş.
Bu sistem ile çekilmiş örnek fotoğraflara ve konu hakkında Nikon'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Nikon'dan 12 DSLR fotoğraf makinesi ile kurulmuş 360° fotoğraf sistemi

http://www.nikon.com/about/technology/field/skytree/index.htm Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Ses Kartları Geri Döndü "Soundblaster Z - ZX ve ZXR" Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim