Nikon'dan 12 DSLR fotoğraf makinesi ile kurulmuş 360° fotoğraf sistemi





Dünyanın en popüler fotoğraf firmalarından Nikon, üst seviye profesyonel fotoğraf makinesi D3s ile ilginç bir projeye imza attı. Tokyo'da yer alan ve şu anda Japonya'nın en yüksek (634 metre), dünyanın ise Burç Halife'den sonra en yüksek 2'inci kulesi Skytree üzerine 360° fotoğraf çekimleri için özel bir sistem yerleştiren firma, bu çekimleri günün 24 saati gerçekleştirerek harika sonuçlar ortaya çıkartmış.

360° çekimler için farklı açılarda kulenin Tembo Deck (340 metre) isimli bölümüne yerleştirilen 12 adet Nikon D3s fotoğraf makinesi ve bu makinelere bağlı 12 adet Nikkor AF 35mm F/2D lens kullanan firma, Skytree binasının sunucu odasından gündüz 10 dakika, gece ise 60 dakika aralıklarla çekilen fotoğraflar birleştirerek, 360° kapsama alanına sahip tek bir panorama fotoğraf elde edilmiş.

Bu sistem ile çekilmiş örnek fotoğraflara ve konu hakkında Nikon'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.nikon.com/about/technology/field/skytree/index.htm