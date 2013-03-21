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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan 6.3 milyon dolara yeni üretim fabrikası

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan 6.3 milyon dolara yeni üretim fabrikası
Fotoğraf makinesi ve lens denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan birisi olan Nikon, "Laos" ismindeki ülkeye yeni bir üretim fabrikası kurmaya hazırlanıyor.
Nikon'un yaptığı resmi açıklama doğrultusunda ortaya çıkan bilgiye göre firma, yeni DSLR fotoğraf makineleri üretmek için 10.000m2 alana sahip ve 800 kişinin çalışacağı yeni bir fabrika kurulacak. Asya kıtasında yer alan ve Laos ismine sahip ülkeye kurulacak fabrikanın ortalama 6.3 milyon dolar yapım maliyetine sahip olacağı ve açılışın Ekim ayı gibi yapılacağı tahmin ediliyor.
Giriş ve orta seviye DSLR fotoğraf makinelerini burada üreterek, genel organizasyonu güçlendirmeyi, üretim kapasitesini arttırmayı ve maliyetleri azaltmayı düşünen Nikon, umarız yeni yapılanması sayesinde son kullanıcı karşısına daha uygun fiyatlı ürünler çıkartabilir.

http://www.dpreview.com/news/2013/03/21/Nikon-invests-yen600m-6mdollars-in-DSLR-factory-in-Laos Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen IceRulez
IceRulez

6 milyon dolar 800 kişiyi çalıştırmaya yetermi acaba ? ben mi yanlış düşünüyorum

Yetmesi için böyle ufak ülkeleri seçiyorlar zaten. Köle misali az maaşla çok iş yaptırabiliyorlar. İşletim vergileri de az.
Çin'in üretim merkezi olmasının sebebi de bu. Bu tarz ülkeler de çine alternatif oluşturuyor.
IceRulez6 milyon dolar 800 kişiyi çalıştırmaya yetermi acaba ? ben mi yanlış düşünüyorumYetmesi için böyle ufak ülkeler...
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osmanefeozkan 6 yıl
o parayla türkiyede uçak yapacak fabrika dahi açarsın git ankara ostime 600 m2 lik dükkan yeter sana :) yeterki değerledirmesini bil
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yc#1 6 yıl
madmax50
IceRulez6 milyon dolar 800 kişiyi çalıştırmaya yetermi acaba ? ben mi yanlış düşünüyorum
Bir yanlışlık var 6 milyonda, bu paraya türkiyede un fabrikası kuruluyor.

Fabrikada üretimden ziyade montaj yapılacak.
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skylineGTR_34 6 yıl
Laos'a 260 milyon bomba atilmis Amerika tarafindan. 1964-73 arasi gunde 24 saat her 8 dakikada bir b52 bombalamis ulkeyi enteresan. O kadar direnmisler ama malesef 3 kurusa calisacaklar yazik. Burda bize tek proje icin 1.5 milyon dolar butce veriyor hoca.
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IceRulez 6 yıl
6 milyon dolar 800 kişiyi çalıştırmaya yetermi acaba ? ben mi yanlış düşünüyorum
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madmax50 6 yıl IceRulez
IceRulez
6 milyon dolar 800 kişiyi çalıştırmaya yetermi acaba ? ben mi yanlış düşünüyorum

Bir yanlışlık var 6 milyonda, bu paraya türkiye'de un fabrikası kuruluyor.
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Umutcan 6 yıl IceRulez
IceRulez

6 milyon dolar 800 kişiyi çalıştırmaya yetermi acaba ? ben mi yanlış düşünüyorum

Yetmesi için böyle ufak ülkeleri seçiyorlar zaten. Köle misali az maaşla çok iş yaptırabiliyorlar. İşletim vergileri de az.
Çin'in üretim merkezi olmasının sebebi de bu. Bu tarz ülkeler de çine alternatif oluşturuyor.
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