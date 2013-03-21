Nikon'dan 6.3 milyon dolara yeni üretim fabrikası

Fotoğraf makinesi ve lens denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan birisi olan Nikon, "Laos" ismindeki ülkeye yeni bir üretim fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

Nikon'un yaptığı resmi açıklama doğrultusunda ortaya çıkan bilgiye göre firma, yeni DSLR fotoğraf makineleri üretmek için 10.000m2 alana sahip ve 800 kişinin çalışacağı yeni bir fabrika kurulacak. Asya kıtasında yer alan ve Laos ismine sahip ülkeye kurulacak fabrikanın ortalama 6.3 milyon dolar yapım maliyetine sahip olacağı ve açılışın Ekim ayı gibi yapılacağı tahmin ediliyor.

Giriş ve orta seviye DSLR fotoğraf makinelerini burada üreterek, genel organizasyonu güçlendirmeyi, üretim kapasitesini arttırmayı ve maliyetleri azaltmayı düşünen Nikon, umarız yeni yapılanması sayesinde son kullanıcı karşısına daha uygun fiyatlı ürünler çıkartabilir.

http://www.dpreview.com/news/2013/03/21/Nikon-invests-yen600m-6mdollars-in-DSLR-factory-in-Laos