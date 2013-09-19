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Nikon'dan dünyanın ilk suya ve darbelere dayanıklı lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi: AW1

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan dünyanın ilk suya ve darbelere dayanıklı lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi: AW1
Nikon'dan dünyanın ilk suya ve darbelere dayanıklı lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi: AW1
Geçtiğimiz günlerde gelen duyumları gerçeğe dönüştürerek dünyanın suya ve darbelere dayanıklı ilk lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesini duyuran görüntüleme sektörünün öncü isimlerinden Nikon, aynasız modellerini çeşitlendirmeye, geliştirmeye ve bu sektöre yatırım yapmaya hız kesmeden devam ediyor.
Firmanın 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri arasına eklenen AW1, teknik olarak yine 1 serisi içerisinde yer alan J3 modeliyle benzer özellikler ile geliyor. 14.2MP 1-inç CX-format CMOS sensör, Full HD 1920 x 1080 piksel 60i / 30p stereo sesli video kaydı, yüksek performanslı EXPEED 3A görüntü işlemcisi, 73 noktadan otomatik netleme sistemi, saniyede 15 kare seri çekim hızı, kullanıcılara geniş düzenleme imkanı veren RAW çekim desteği, 100 - 6400 ISO aralığı, 3-inç 921K TFT LCD ekran, 30 - 1600 enstantane değeri, firmanın harici Wi-Fi adaptörü WU-1b ile kablosuz veri aktarım desteği ve koordinat bilgileri için dahili GPS gibi teknik detaylara sahip olan Nikon AW1, harici flaş bağlantı yuvası barındırmıyor ancak dahili flaşıyla kullanıcılara yardımcı oluyor.  
Serinin diğer modellerinden 15 metre su altı derinliğine inebilmesi, -10 derecede bile çalışabilmesi ve 2 metreden oluşabilecek düşmelere dayanabilmesi ile ayrılan AW1, bu sayede her türlü arazi şartında rahatlıkla kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Lityum-iyon EN-EL20 bataryası ile CIPA standartlarına göre ortalama 220 fotoğraf çekebilen model, çektiği bu görüntüleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine ya da USB 2.0 / mini HDMI portları sayesinde farklı ortamlara aktarabiliyor. 114 x 72 x 37 mm boyut ve 201 gram ağırlık değerleriyle rahatlıkla taşınabilen aynasız fotoğraf makinesi, dahili flaşının su geçirmez olmasıyla da su altında yüksek performans sağlayabiliyor. Nikon AW1 ayrıca birçok yaratıcı filtre ve otomatik / manuel kontrol ayarı içeriyor.  
Sunduğu özellikler ile oldukça dikkat çeken ve üç farklı renk seçeneğiyle tercih edilebilen 1 serisi yeni aynasız Nikon AW1, 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 lens modeliyle beraber 800$, NIKKOR AW 10mm f/2.8 ve  1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 lens modelleriyle beraber ise 1000$ fiyat etiketleriyle Ekim ayında satışa çıkıyor.  
Nikon AW1 ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilir, ilk ön-inceleme videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Nikon'dan dünyanın ilk suya ve darbelere dayanıklı lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi: AW1

http://www.dpreview.com/news/2013/09/19/nikon-1-aw1-released-as-world-s-first-rugged-waterproof-mirrorless-digital-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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madmax50 5 yıl en beğenilen
15 metreye lensle birlikte inebiliyor, çok etkileyici.
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DH Misafiri 5 yıl
haha Sonyden beklediğim bi haketti şaşırttı doğrusu...Bunun nex versiyonu çıkar umarım...
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oem84 5 yıl
Sonunda suyun altında lens değiştirebilcem!
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olağan_şüpheli 5 yıl oem84
oem84

Sonunda suyun altında lens değiştirebilcem!

düşerken de lens değiştirebilirsin
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madmax50 5 yıl en beğenilen
15 metreye lensle birlikte inebiliyor, çok etkileyici.
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