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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri için güvenlik amaçlı yeni patent

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri için güvenlik amaçlı yeni patent
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden Nikon, ileriye dönük olarak aldığı patentler ile geliştirdiği teknolojilerine ya da çalışmalarına temel oluşturmaya devam ediyor. Firma tarafından bu sefer alınan patent ise, daha önce görmediğimiz bir açıdan karşımıza çıkıyor.
Nikon tarafından Japonya merkezli olarak alındığı ortaya çıkan ve 2013-61508 numarasına sahip olan patent, kullanıcıların gövde ve lens modelleri arasında bir şifre kombinasyonu oluşturmalarına imkan sağlıyor ve bu şifreyi bilmeyen kötü niyetli kişiler tarafından makineler kullanılamıyor ve çekim yapılamıyor. Daha önce hiçbir fotoğraf makinesi üzerinde benzeri görülmeyen bu güvenlik sisteminin, lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinelerinden kötü niyetli insanları uzak tutmaya yeterli olabileceği düşünülüyor.
Sistemin ne zaman uygulanacağı ya da uygulanırsa hangi modeller üzerinde geleceği belli olmasa da, diğer firmalardan da bu tarz güvenlik sistemleri beklentilerini arttırmış durumda.


http://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fegami.blog.so-net.ne.jp%2F2013-04-10 Yorum Yaz
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Metabolism 6 yıl
Makineyede benzer birşey lazım bence. Alıp karıştırılmasını engellemek amaçlı
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jiddi 6 yıl
Ha şunu nihayet birisi görebilmiş. Kaç yıldır bu aletlere neden bir güvenlik sistemi koymayı beceremezler diyordum. Gerçi o sistemi de kırarlar eminim ama birçok kişi için caydırıcı olacaktır. Güzel bir gelişme. Şimdi de yeni çıkacak modellerde hırsız koruma kilidi olur, forumda da var mı yok mu diye sorular türer piyasada :) Şu modelde var şunda yok o yüzden bence sen bunu al diye cevap da veririz. Ne güzel bir detay daha olur işte :)
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BLoWeR 6 yıl
Taam sadece lens çalmak yetmeyecek, komple makineyle beraber çantayı da götürecekler ki çalışsın! :) Şaka bir yana iyi düşünülmüş... Çalınmayı engellemez ama çalanın kullanamayacağını bilmek bile güzel...
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