Nikon'dan lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri için güvenlik amaçlı yeni patent

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden Nikon, ileriye dönük olarak aldığı patentler ile geliştirdiği teknolojilerine ya da çalışmalarına temel oluşturmaya devam ediyor. Firma tarafından bu sefer alınan patent ise, daha önce görmediğimiz bir açıdan karşımıza çıkıyor.

Nikon tarafından Japonya merkezli olarak alındığı ortaya çıkan ve 2013-61508 numarasına sahip olan patent, kullanıcıların gövde ve lens modelleri arasında bir şifre kombinasyonu oluşturmalarına imkan sağlıyor ve bu şifreyi bilmeyen kötü niyetli kişiler tarafından makineler kullanılamıyor ve çekim yapılamıyor. Daha önce hiçbir fotoğraf makinesi üzerinde benzeri görülmeyen bu güvenlik sisteminin, lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinelerinden kötü niyetli insanları uzak tutmaya yeterli olabileceği düşünülüyor.

Sistemin ne zaman uygulanacağı ya da uygulanırsa hangi modeller üzerinde geleceği belli olmasa da, diğer firmalardan da bu tarz güvenlik sistemleri beklentilerini arttırmış durumda.





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