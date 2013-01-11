Nikon'dan sonra Sigma'da lenslerinin nasıl üretildiği hakkında bir video yayınladı

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Fotoğraf sistemleri konusunda uzman firmalardan olan Sigma, lenslerinin nasıl üretildiği hakkında bir video yayınladı. Dünde aynı şekilde bir üretim videosunu Nikon yayınlamıştı.
Sigma'nın Japonya'daki Aizu fabrikasında çekilen video ile Sigma'nın harika lenslerinin gerçekte nasıl üretildiğine şahit oluyoruz. Sigma sektörde fotoğraf makinelerinden çok ürettiği kaliteli lensleri ile tanınıyor. CES 2013 fuarında da 17-70mm F/2.8-4 ve 120-300mm F/2.8 lenslerini duyuran firma, lens denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden. Sigma'nın bu harika lenslerini nasıl ürettiğini ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.
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Youtube'a yüklüyse biri oradan link verebilir mi?
E heralde Nikon olacak, Nikon bayonetli lensi test icin, Canon'a takacak hali yok ya :) Hadi yine iyisiniz Nikoncular reklamınız yapılmış :)
dünyada en iyi ve hassas ölçüm mekanik yani elle yapılabilen ölçüm sistemleridir görüldüğü gibi ölçümleri mekanik ölçüm aletleri ile yapıyorlar yani buda hata pyını düşürüyor her parça %100 Kontrol ediliyor :)
Bi de bu lensleri elle yapıyolarmış şaşırdım :) Bu şekilde kalite kontrolde hata payı yüksek olur gibi bi izlenim aldım. Söz konusu Sigma olunca bide.
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