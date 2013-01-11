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Nikon'dan sonra Sigma'da lenslerinin nasıl üretildiği hakkında bir video yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf sistemleri konusunda uzman firmalardan olan Sigma, lenslerinin nasıl üretildiği hakkında bir video yayınladı. Dünde aynı şekilde bir üretim videosunu Nikon yayınlamıştı.
Sigma'nın Japonya'daki Aizu fabrikasında çekilen video ile Sigma'nın harika lenslerinin gerçekte nasıl üretildiğine şahit oluyoruz. Sigma sektörde fotoğraf makinelerinden çok ürettiği kaliteli lensleri ile tanınıyor. CES 2013 fuarında  da 17-70mm F/2.8-4 ve 120-300mm F/2.8 lenslerini duyuran firma, lens denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden. Sigma'nın bu harika lenslerini nasıl ürettiğini ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.


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tahir40 6 yıl en beğenilen
Şu çat çut ses yapan iğrenç reklamı aldığınız için kınıyorum. Bi video bile izleyemiyoruz, sürekli sinir bozucu bir ses çıkıyor...
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skid_row 6 yıl

sigma hedef buyuttu, cok ilginc araliklarda lensler cikardi ve ozellikle son cikan lensler muhtesem.. darisi bizim basimiza;))
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Pulstar 6 yıl
Ben de hem Chrome hem de IE'de video falan açılmıyor.
Youtube'a yüklüyse biri oradan link verebilir mi?
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CanTnçr 6 yıl
Video zaten direk youtube üzerinden yüklendi sayfaya
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zeg392 6 yıl
Neden bu kadar pahalılar onu anlamış oldum...
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ahmetmuhsin 6 yıl
3:57'de kızın elindeki makine Nikon mu yoksa bana mı öyle geldi? :)
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BLoWeR 6 yıl ahmetmuhsin
ahmetmuhsin

3:57'de kızın elindeki makine Nikon mu yoksa bana mı öyle geldi? :)

E heralde Nikon olacak, Nikon bayonetli lensi test icin, Canon'a takacak hali yok ya :) Hadi yine iyisiniz Nikoncular reklamınız yapılmış :)
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sahmat_78 6 yıl
sigma 70-200 f2.8 os kullanıyorum oldukça iyi.
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TeksasStyLe 6 yıl
Crosshair
Güzel videoymuş. Bence Nikonunkinden daha güzel. Yalnız müzikten midir, arada verdikleri görüntülerden midir neden bilmiyorum, video biraz saykedelik geldi. Bi de bu lensleri elle yapıyolarmış şaşırdım :) Bu şekilde kalite kontrolde hata payı yüksek olur gibi bi izlenim aldım. Söz konusu Sigma olunca bide.

dünyada en iyi ve hassas ölçüm mekanik yani elle yapılabilen ölçüm sistemleridir görüldüğü gibi ölçümleri mekanik ölçüm aletleri ile yapıyorlar yani buda hata pyını düşürüyor her parça %100 Kontrol ediliyor :)
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sefaMseven 6 yıl
ben izlerken yoruldum ya .sonra bizim niye lens firmalarımız yok bızde böyle sabır ne gezer..
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CanTnçr 6 yıl
Lens fiyatlarının yüksek olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi seri üretime geçilememesi videolardan anlaşıldığı üzere
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hakanlevent 6 yıl
bu ne ya adam gibi bi video koyamıyolar belgeselmi izliyoruz canonunki on numaraydı
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Ed - 6 yıl
Güzel videoymuş. Bence Nikon'unkinden daha güzel. Yalnız müzikten midir, arada verdikleri görüntülerden midir neden bilmiyorum, video biraz saykedelik geldi.

Bi de bu lensleri elle yapıyolarmış şaşırdım :) Bu şekilde kalite kontrolde hata payı yüksek olur gibi bi izlenim aldım. Söz konusu Sigma olunca bide.
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tahir40 6 yıl en beğenilen
Şu çat çut ses yapan iğrenç reklamı aldığınız için kınıyorum. Bi video bile izleyemiyoruz, sürekli sinir bozucu bir ses çıkıyor...
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BLoWeR 6 yıl tahir40
tahir40

Şu çat çut ses yapan iğrenç reklamı aldığınız için kınıyorum. Bi video bile izleyemiyoruz, sürekli sinir bozucu bir ses çıkıyor...

Mozilla Firefox yükleyin...Eklentilerden a.d.b.l.o.c.k. kurun işlem tamam...Sıfır reklamla gezin siteyi...
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BLoWeR 6 yıl
Aha Lensin kutulanma aşamasında, elle, gözle, kulakla dinleyerek test yaptıklarındandır ki Sigma kalite kontrol piyango diye adlandırılıyor... Şimdi anlaşıldı :)
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