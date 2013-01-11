Nikon'dan sonra Sigma'da lenslerinin nasıl üretildiği hakkında bir video yayınladı

Fotoğraf sistemleri konusunda uzman firmalardan olan Sigma, lenslerinin nasıl üretildiği hakkında bir video yayınladı. Dünde aynı şekilde bir üretim videosunu Nikon yayınlamıştı.

Sigma'nın Japonya'daki Aizu fabrikasında çekilen video ile Sigma'nın harika lenslerinin gerçekte nasıl üretildiğine şahit oluyoruz. Sigma sektörde fotoğraf makinelerinden çok ürettiği kaliteli lensleri ile tanınıyor. CES 2013 fuarında da 17-70mm F/2.8-4 ve 120-300mm F/2.8 lenslerini duyuran firma, lens denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden. Sigma'nın bu harika lenslerini nasıl ürettiğini ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.



