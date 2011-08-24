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Nikon'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: Coolpix AW100

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
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12
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Nikon'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: Coolpix AW100
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Nikon, hareketli bir hayata sahip olanları hedef alan, zorlu koşullara dayanıklı kamerası Coolpix AW100'ü duyurdu.
110.1 x 64.9 x 22.8 mm ebatlarında ve EN-EL12 batarya dahil 178 gram ağırlığında tasarlanan Coolpix AW100, 10 metre derinliğindeki suya, 1.5 metre yükseklikten düşüşlere ve -10 dereceye kadar soğuğa dayanıklılık sergileyebiliyor.

Beş farklı renk seçeneğine sahip Coolpix AW100'de, 1/2.3-inç boyutlu 16 megapiksel CMOS sensör ile 28 - 140 mm f/3.9-4.8 objektif kullanılmış. Objektife, fotoğraflardaki bulanıklıkların önüne geçilmesi için görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor.

1080p video kaydedebilen ve ISO değeri 125-3200 arasında ayarlanabilen dijital kamerada, HDMI portu, 3.0-inç - 460.000 piksel LCD ekran, 83 MB dahili bellek, SD / SDHC / SDXC kart desteği, GPS modülü (coğrafi etiketleme için) bulunuyor ve kameranın bataryası ortalama 250 fotoğraf çekimine olanak tanıyor.

Nikon Coolpix AW100'ün, önümüzdeki eylül ayında 379.95$'dan satışına başlanması bekleniyor.
Nikon'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: Coolpix AW100
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panasonica 6 yıl
Makinann icinden kitapcik cikmadi pc ye baglayarak pc nin USB uzerinden pili Sarj etmem mumkunmu?
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Krauser DMC 8 yıl
4Crumby
commodore34bu aletle su altında fotograf çekebiliyor muyuz yani? fotografta 10 mt derinliğe kadar suya dayanıklı yazıyor, hadi ben 1-2 metre derinde foto çekmek istedim diyelim, alet su altında da çalışabiliyor mu? yoksa sadece suya girdiği zaman bozulmuyor mu demek istemişler?
ben de aynısını düşündüm ama o zaman 10 metre biraz abartı bi özelik olmuş olur kim alet suya düştükten sonra 10 metre batmasını bekler ki :D %90 ihtimalle foto çekiyodur :D

bizim millet elektronik bir aleti suya düşsün, daha 1 metre derine inmeden peşinden atlar 2. metrede yakalar çıkarır zaten :)
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mehmetgirgin 8 yıl
kameranın bataryası ortalama 250 fotoğraf çekimine olanak tanıyor. bu nedir ya
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4Crumby 8 yıl
commodore34
bu aletle su altında fotograf çekebiliyor muyuz yani? fotografta 10 mt derinliğe kadar suya dayanıklı yazıyor, hadi ben 1-2 metre derinde foto çekmek istedim diyelim, alet su altında da çalışabiliyor mu? yoksa sadece suya girdiği zaman bozulmuyor mu demek istemişler?

ben de aynısını düşündüm ama o zaman 10 metre biraz abartı bi özelik olmuş olur kim alet suya düştükten sonra 10 metre batmasını bekler ki :D %90 ihtimalle foto çekiyodur :D
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Krauser DMC 8 yıl
bu aletle su altında fotograf çekebiliyor muyuz yani? fotografta 10 mt derinliğe kadar suya dayanıklı yazıyor, hadi ben 1-2 metre derinde foto çekmek istedim diyelim, alet su altında da çalışabiliyor mu? yoksa sadece suya girdiği zaman bozulmuyor mu demek istemişler?
1 Yanıt Yanıtla
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Obscurus 8 yıl Krauser DMC
commodore34

bu aletle su altında fotograf çekebiliyor muyuz yani? fotografta 10 mt derinliğe kadar suya dayanıklı yazıyor, hadi ben 1-2 metre derinde foto çekmek istedim diyelim, alet su altında da çalışabiliyor mu? yoksa sadece suya girdiği zaman bozulmuyor mu demek istemişler?


Evet, makineyle su altında fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz.
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spaydix 8 yıl
alet güzel tam istediğim gibi
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