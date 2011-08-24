Nikon'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: Coolpix AW100

Nikon, hareketli bir hayata sahip olanları hedef alan, zorlu koşullara dayanıklı kamerası Coolpix AW100'ü duyurdu.

110.1 x 64.9 x 22.8 mm ebatlarında ve EN-EL12 batarya dahil 178 gram ağırlığında tasarlanan Coolpix AW100, 10 metre derinliğindeki suya, 1.5 metre yükseklikten düşüşlere ve -10 dereceye kadar soğuğa dayanıklılık sergileyebiliyor.





Beş farklı renk seçeneğine sahip Coolpix AW100'de, 1/2.3-inç boyutlu 16 megapiksel CMOS sensör ile 28 - 140 mm f/3.9-4.8 objektif kullanılmış. Objektife, fotoğraflardaki bulanıklıkların önüne geçilmesi için görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor.





1080p video kaydedebilen ve ISO değeri 125-3200 arasında ayarlanabilen dijital kamerada, HDMI portu, 3.0-inç - 460.000 piksel LCD ekran, 83 MB dahili bellek, SD / SDHC / SDXC kart desteği, GPS modülü (coğrafi etiketleme için) bulunuyor ve kameranın bataryası ortalama 250 fotoğraf çekimine olanak tanıyor.





Nikon Coolpix AW100'ün, önümüzdeki eylül ayında 379.95$'dan satışına başlanması bekleniyor.