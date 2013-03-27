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Nikon'un yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100'ün test sonuçları DxOMark tarafından yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxOMark sitesi, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden ve D7000 yerine çıkan yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100 için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor.
Yapılan testler sonucunda Nikon D7100 ortalama 83 puan alarak Nikon D7000 ve Pentax K5 IIs modellerinin önünde yer aldı. Testlerde dikkat çeken bir nokta ise Nikon D7100'in, kendinden 400$ daha ucuza satılan Nikon D5200 modeline oranla 1 puan geride kalması oldu. Genel ortalamada Sony SLT A77 ve Canon EOS 60D fotoğraf makinelerine göre de daha iyi bir puan elde eden yeni D7100, DxOMark'ın test ettiği APS-C gövdeler içinde en iyi üç arasına yer alıyor. Ayrıca Nikon'un yeni üst seviye kompakt fotoğraf makinesi olan Coolpix A modelinin test sonuçlarının, site tarafından cuma günü yayınlanacağı açıklandı.
DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
Nikon'un yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100'ün test sonuçları DxOMark tarafından yayınlandı
Nikon'un yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100'ün test sonuçları DxOMark tarafından yayınlandı
Nikon'un yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100'ün test sonuçları DxOMark tarafından yayınlandı

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-D7100-Update-to-popular-DSLR-drops-anti-alias-filter-for-sharper-images/Measurement Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakanlevent 6 yıl
bu siteyi nikon işletmiyosa bişi bilmiyorum :) bıraksalar d3200 mark 2 ile aynı puanı alcak
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fen0men0 6 yıl
d3200 le 5d mark 3 aynı puanı almış. bu sitede lens kıyaslarken bile tamronun nikon lenslerini felan koyuyorum bazen yanlışlıkla daha yüksek puanlı oluyor bile onlar canonlukilerden.
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LightningRaven 6 yıl

işte bu
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singleton 6 yıl
Şöyle tarafsız inceleme sitesi var mıdır acep?
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ozturert 6 yıl
Nikon'un makineleri DxOMark'ta 80'den başlıyor zaten otomatik olarak
Canon da oradan başlıyor ama Nikon'a puanları eklerken Canon'dan çıkarıyorlar
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Father Torque 6 yıl
DxO testleri; giriş seviyesi bir Nikon DSLR sensörünün 5D Mark III'ünki gibi bir sensörle aynı puanı alabileceği tek inceleme sitesi.
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First_Person 6 yıl
Yazııık.. Garibim 60D resmen ezilmiş..
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