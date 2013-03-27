Nikon'un yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100'ün test sonuçları DxOMark tarafından yayınlandı





DxOMark sitesi, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden ve D7000 yerine çıkan yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100 için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor.

Yapılan testler sonucunda Nikon D7100 ortalama 83 puan alarak Nikon D7000 ve Pentax K5 IIs modellerinin önünde yer aldı. Testlerde dikkat çeken bir nokta ise Nikon D7100'in, kendinden 400$ daha ucuza satılan Nikon D5200 modeline oranla 1 puan geride kalması oldu. Genel ortalamada Sony SLT A77 ve Canon EOS 60D fotoğraf makinelerine göre de daha iyi bir puan elde eden yeni D7100, DxOMark'ın test ettiği APS-C gövdeler içinde en iyi üç arasına yer alıyor. Ayrıca Nikon'un yeni üst seviye kompakt fotoğraf makinesi olan Coolpix A modelinin test sonuçlarının, site tarafından cuma günü yayınlanacağı açıklandı.

DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-D7100-Update-to-popular-DSLR-drops-anti-alias-filter-for-sharper-images/Measurement