Nikon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 4K video desteğiyle gelebilir

Özellikle televizyon modellerinde sektör standardı haline gelen 4K çözünürlük, görüntüleme tarafında yer alan firmaları da bu çözünürlüğe destek vermeye zorluyor. Gelen bilgilere göre Nikon da yeni aynasız fotoğraf makinesini bu teknik altyapıyla hazırlıyor.

1 serisi modelleriyle aynasız fotoğraf makinesi pazarında yer alan Nikon, NikonRumors'un son haberine göre yeni geliştirdiği "1 J5" modelini 4K video çekebilme kapasitesiyle hazırlıyor. Önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde resmen duyurulması beklenen modelin, dedikoduların doğru çıkması halinde 4K video çekebilen ilk Nikon fotoğraf makinesi olma özelliğini de üstüne alacağı söyleniyor. Mevcut 1 serisi fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörün 2K ve 4K çözünürlüğü desteklemesi de bu dedikodunun doğru olabilme ihtimalini ciddi oranda arttırıyor.

Daha önce yaptığı bazı açıklamalarda 4K video çekimini "biraz zor" olarak nitelendiren Nikon, görünüşe göre DSLR tarafında da geride kaldığı video furyasını aynasız fotoğraf makinelerinde tepeden yakalamaya çalışıyor.





http://nikonrumors.com/2015/02/17/nikon-1-j5-mirrorless-camera-rumored-to-have-4k-video.aspx/