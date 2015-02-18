Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 4K video desteğiyle gelebilir

4 yıl
1,8b
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 4K video desteğiyle gelebilir
Özellikle televizyon modellerinde sektör standardı haline gelen 4K çözünürlük, görüntüleme tarafında yer alan firmaları da bu çözünürlüğe destek vermeye zorluyor. Gelen bilgilere göre Nikon da yeni aynasız fotoğraf makinesini bu teknik altyapıyla hazırlıyor.
1 serisi modelleriyle aynasız fotoğraf makinesi pazarında yer alan Nikon, NikonRumors'un son haberine göre yeni geliştirdiği "1 J5" modelini 4K video çekebilme kapasitesiyle hazırlıyor. Önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde resmen duyurulması beklenen modelin, dedikoduların doğru çıkması halinde 4K video çekebilen ilk Nikon fotoğraf makinesi olma özelliğini de üstüne alacağı söyleniyor. Mevcut 1 serisi fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörün 2K ve 4K çözünürlüğü desteklemesi de bu dedikodunun doğru olabilme ihtimalini ciddi oranda arttırıyor.
Daha önce yaptığı bazı açıklamalarda 4K video çekimini "biraz zor" olarak nitelendiren Nikon, görünüşe göre DSLR tarafında da geride kaldığı video furyasını aynasız fotoğraf makinelerinde tepeden yakalamaya çalışıyor.


http://nikonrumors.com/2015/02/17/nikon-1-j5-mirrorless-camera-rumored-to-have-4k-video.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fotifoti 4 yıl
Nikon, canon giriş seviyesini gittikçe kaybedecek kaçarı yok. Çünkü pro anlamda fotoğraf çekmeyen için dslr eziyet.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 4 yıl fotifoti
fotifoti

Nikon, canon giriş seviyesini gittikçe kaybedecek kaçarı yok. Çünkü pro anlamda fotoğraf çekmeyen için dslr eziyet.

X-t1 ,a7r a6000 ve aklıma gelmeyen diğer üst seviye aynasız cihazlar iq olarak zaten üst seviye, artık foto muhabirleri ve bu işi meslek edinenler dışında büyük gövde taşımak biraz büyük gövde sevgisinden kaynaklanıyor.
Tabiki kişisel tercih, küçük cihaz varken neden 2 kg makina taşıyorsun demek mantıksız Ve hala aynasız makinalar lens çeşitliliği olarak çok zayıf büyük gövdelere göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Zopo ZP999 inceleme videosu "MT6595, 5,5" Full HD ekran ve fazlası" 4 yıl Samsung'un 2015 teknolojileri: Yeni nesil televizyonlar ve beyaz eşyalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim