Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo, 2012 mali yılının ilk çeyreğine ait sonuçları kamuoyuyla paylaştı

6 yıl
1,1b
1
5
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 2012 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşan Nintendo, bir önceki yılın aynı dönemine göre gözle görülür bir büyüme kaydetti.

Toplam kârı geride bıraktığımız yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde artan şirket, 318 milyon dolarlık bir rakama ulaşmış durumda. Operasyonel gelirleri ekside olmasına rağmen, özellikle 3DS satışlarındaki yüksek rakamlar Nintendo’nun kâr etmesinde oldukça etkili oldu. Geride bıraktığımız çeyrekte 1.86 milyon satış yapan 3DS’in başarılı grafik çizmiş olsa da Wii’nin satışlarında düşüş yaşandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 1.56 milyon adet satılan Wii, bu yılın aynı döneminde aynı başarıyı gösteremeyerek 710 bin adet satabildi.  
3DS ile başarılı bir grafik çizen ancak Wii ile istediği başarıyı bulamayan şirketin bu yılın sonunda Wii'nin halefini çıkarmayı planladığını belirtmekte fayda var.  

http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2012/120725_2e.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 6 yıl
Nintendo hala varmiymis ya şaşırdım ve taktir ettim dogrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
galluptack1112 6 yıl
2012 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşan Nintendo, bir önceki yılın aynı dönemine göre gözle görülür bir büyüme kaydetti.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Bence Nintendo bu kazancı haketti 3DS'i çok güzel sevdirdi Japonlara.. İyi satışlarda yaptı haketi bu başarıyı..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 6 yıl
Hala wii alanlar var ha?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
Wii de bir yere kadar yani.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!" 6 yıl Thermaltake Level 10 GT Snow Edition kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim