Nintendo, 2012 mali yılının ilk çeyreğine ait sonuçları kamuoyuyla paylaştı





2012 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşan Nintendo, bir önceki yılın aynı dönemine göre gözle görülür bir büyüme kaydetti.





Toplam kârı geride bıraktığımız yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde artan şirket, 318 milyon dolarlık bir rakama ulaşmış durumda. Operasyonel gelirleri ekside olmasına rağmen, özellikle 3DS satışlarındaki yüksek rakamlar Nintendo’nun kâr etmesinde oldukça etkili oldu. Geride bıraktığımız çeyrekte 1.86 milyon satış yapan 3DS’in başarılı grafik çizmiş olsa da Wii’nin satışlarında düşüş yaşandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 1.56 milyon adet satılan Wii, bu yılın aynı döneminde aynı başarıyı gösteremeyerek 710 bin adet satabildi.

3DS ile başarılı bir grafik çizen ancak Wii ile istediği başarıyı bulamayan şirketin bu yılın sonunda Wii'nin halefini çıkarmayı planladığını belirtmekte fayda var.

http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2012/120725_2e.pdf