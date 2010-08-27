Nintendo, 3DS'deki işlemci tercihini Marvell'dan yana kullanabilir

Üç boyutlu taşınabilir oyun konsolu 3DS'nin ilk detaylarını Haziran ayındaki E3 fuarında açıklayan Nintendo, konsolun teknik özellikleriniyse gizli tutmuştu. Geçtiğimiz ay gelen resmi açıklamayla, Nintendo 3DS'nin grafik alt yapısını Japonya'da tasarlanan Pica200 isimli GPU'nun oluşturacağının netleşmesinden sonra Nintendo'nun CPU tercihi merak edilir olmuştu. DS'in elde ettiği milyonlarca adetlik satış başarısından sonra aynı potansiyele sahip olan, hatta daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülen 3DS'deki işlemci tercihini hangi yarıiletken üreticisinin kazandığı bugün itibariyle netlik kazanmış değil. Ancak ARM tabanlı işlemciler hazırlayan Marvell'ın bir açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

Marvell'ın kurucu ortaklarından Sehat Suardja yatırımcı görüşmesindeki açıklamasıyla, Nintendo 3DS'deki işlemci tercihinin Marvell'dan yana olacağı ihtimalini güçlendirdi. Sutardja açıklamasında, çeyrek bazlı gelir artışlarında ARMADA işlemci ailesinin ve önemli bir müşterinin yapacağı yeni oyun platformunun etkili olduğunu belirtti. Geçtiğimiz aylarda ARM tabanlı dört çekirdekli işlemci duyurusu yaparak dikkatleri üzerine çeken Marvell firması, görünen o ki Nintendo 3DS'nin kalbini oluşturacak işlemci tasarımını da tedarik edebilir. ARM tabanlı işlemci tasarımlarına imza atan Marvell, ARM'ın yaptığı tasarımlar için üzerinde değişiklik yapma hakkı en geniş isim ve Intel'in XScale işlemci bölümünü satın alan firma olarak biliniyor.