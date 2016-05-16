Nintendo NX için Nvidia Pascal sesleri

Son nesil konsollarla birlikte, pazarda derin bir AMD hakimiyeti görmeye başlamıştık. Nintendo Wii U, Xbox One ve PlayStation 4 modelleri AMD’nin özelleştirilmiş yonga yapılarıyla piyasaya çıkmıştı. Yeni nesiller için de beklenti o yönde iken, ilginç bir gelişme oldu.

İddialara göre, Nintendo’nun yeni NX konsolunda AMD değil Nvidia’nın yongalarını görebiliriz. Nvidia çok uzun süredir konsol pazarından uzak kaldı, şimdiye kadar ki en iyi mimarisi olan Pascal ile geri dönüş yapması sürpriz olmayacaktır.

İlginç olan ise, Nintendo’nun Tegra yonga setlerini kullanmak istediği. Bilindiği gibi Tegra yonga setleri en başından beri mobil cihazlar için tasarlanmıştı. Mobil tarafta istediğini elde edemeyen Nvidia, daha sonra otomobil sektörüne ve Shield oyun tabletine yönelik üretime başlamıştı.

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Nintendo NX konsolunda kullanılacak olan yonga seti Pascal tabanlı olacak. Henüz piyasada herhangi bir Pascal tabanlı Tegra yonga seti yer almıyor ancak dikkatli okuyucularımız, Drive PX 2 otomobil bilgisayarında böyle bir sistemin kullanıldığını hatırlayacaktır.

Pascal tabanlı Tegra yonga setinde; 2 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Denver 2 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği iş yüküne göre sırasıyla devreye giriyor. Grafik tarafında ise güçlü bir Pascal çekirdeği yer alıyor. 8GB LPDDR4 RAM ile birlikte, 50GB/s bant genişliğine ulaşılabiliyor. Bu sayede, 4K çözünürlük ve en az Full HD 60 kare/saniye oranları yakalanabilecek.

Daha çok mobil tarafta tanıdığımız Tegra yonga setinin, konsollara adım atması büyük ses getirecektir. Bir süre önce Fuze F1 konsolunda Tegra K1 yonga setinin kullanılacağı duyurulmuştu ancak Çin sınırları içinde kalacağı için, yaygın bir kullanım söz konusu olmayacak. Nintendo NX bu açıdan önemli.

Nintendo’nun NX konsolunu Haziran ayındaki E3 2016 fuarında tanıtılması bekleniyor. Bu tarihten itibaren konsolun donanımı ve neler vadedeceği de kesinlik kazanacaktır.



