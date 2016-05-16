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Nintendo NX için Nvidia Pascal sesleri

Haziran ayındaki E3 2016 fuarında tanıtılması beklenen Nintendo’nun yeni nesil NX oyun konsolunda, Nvidia’nın Pascal tabanlı grafik mimarilerini görebiliriz.
3 yıl
3,5b
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19
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo NX için Nvidia Pascal sesleri

Son nesil konsollarla birlikte, pazarda derin bir AMD hakimiyeti görmeye başlamıştık. Nintendo Wii U, Xbox One ve PlayStation 4 modelleri AMD’nin özelleştirilmiş yonga yapılarıyla piyasaya çıkmıştı. Yeni nesiller için de beklenti o yönde iken, ilginç bir gelişme oldu.

İddialara göre, Nintendo’nun yeni NX konsolunda AMD değil Nvidia’nın yongalarını görebiliriz. Nvidia çok uzun süredir konsol pazarından uzak kaldı, şimdiye kadar ki en iyi mimarisi olan Pascal ile geri dönüş yapması sürpriz olmayacaktır.

İlginç olan ise, Nintendo’nun Tegra yonga setlerini kullanmak istediği. Bilindiği gibi Tegra yonga setleri en başından beri mobil cihazlar için tasarlanmıştı. Mobil tarafta istediğini elde edemeyen Nvidia, daha sonra otomobil sektörüne ve Shield oyun tabletine yönelik üretime başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "Galax’tan özelleştirilmiş Nvidia GeForce GTX 1080/1070 ekran kartı"

Nintendo NX konsolunda kullanılacak olan yonga seti Pascal tabanlı olacak. Henüz piyasada herhangi bir Pascal tabanlı Tegra yonga seti yer almıyor ancak dikkatli okuyucularımız, Drive PX 2 otomobil bilgisayarında böyle bir sistemin kullanıldığını hatırlayacaktır.

Pascal tabanlı Tegra yonga setinde; 2 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Denver 2 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği iş yüküne göre sırasıyla devreye giriyor. Grafik tarafında ise güçlü bir Pascal çekirdeği yer alıyor. 8GB LPDDR4 RAM ile birlikte, 50GB/s bant genişliğine ulaşılabiliyor. Bu sayede, 4K çözünürlük ve en az Full HD 60 kare/saniye oranları yakalanabilecek.

Daha çok mobil tarafta tanıdığımız Tegra yonga setinin, konsollara adım atması büyük ses getirecektir. Bir süre önce Fuze F1 konsolunda Tegra K1 yonga setinin kullanılacağı duyurulmuştu ancak Çin sınırları içinde kalacağı için, yaygın bir kullanım söz konusu olmayacak. Nintendo NX bu açıdan önemli.

Nintendo’nun NX konsolunu Haziran ayındaki E3 2016 fuarında tanıtılması bekleniyor. Bu tarihten itibaren konsolun donanımı ve neler vadedeceği de kesinlik kazanacaktır. 


 

http://www.tweaktown.com/news/52119/nintendo-nx-powered-nvidia-tegra-processor-amd-chip/index.html Yorum Yaz
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Hasan07-36 3 yıl en beğenilen
Kefelon
Bence Nvidia bu sene AMDye noktayı koymak istiyor. Yoksa hali hazırda AMDnin çok çok ilerisinde olan 900 serisine bir anda bu kadar performans artışı yapmazdı. Üstelik bunu da F/P sağlayarak yapması resmen Biz bu sene AMDyi iyice yerin dibine gömeceğiz. anlamına geldi. O yüzden konsolada bulaşmadan durmaz. Nintendo daki performansı görünce Sony ve Microsoftda yeni konsolları için AMDye bulaşmak istemez bence.Neyse umarım batarda kurtuluruz şu AMDden.Dipnot: Rekabet ortamı kalmazcılar gelmeden hatırlatayım AMD zaten Nvidia ile hiç rekabet edemedi ki. Senelerdir Nvidiaya yetişmeye çalışan bir firma olarak kaldı. Yani bu zaten Nvidia için rekabet ortamı yaratmıyor, kendi çapında geliştirmeye devam ediyor kartlarını. AMD olmasada aynısı olacak...

Nasıl bir düşünce yapınız var anlamak çok güç. Diyelim ki AMD ortalardan kayboldu. Artık öyle bir şirket yok. Nvidia 1070'i çıkarıp 700 dolar, 1080'e 1200 dolar derse kime sığınacaksınız. Kimden alacaksınız ekran kartını. Harici grafik kartı üretsin diye Intel'e mi yalvaracaksınız Adreno'ya mı PowerVR'a mı? Adam sonuçta 300 dolara mal ettiği kartı 380 dolara satıp 80 dolar kar ediyorsa bu karttan 5 tane satacağına 700 dolar der ve 1 tane satıp aynı karı eder. Sonuçta senin kara kaşına, kara gözüne ucuza kart verecek değil. Yaptığı karı düşünür Intel'in 1000 dolarlık işlemcileri gibi.
Peki bu şartlarda neden Nvidia 1070'e 700 dolar diyemez? AMD 300 dolara 1070'den %15-20 daha zayıf kart yapıp gelirse elindeki kartların turşusunu kurur da ondan öyle fiyat çekemez.
KefelonBence Nvidia bu sene AMDye noktayı koymak istiyor. Yoksa hali hazırda AMDnin çok çok ilerisinde olan 900 serisine bir anda bu kadar perf...
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Maxıs 3 yıl
AMD çok büyük ölçekli 3 adet anlaşma yaptı , bunlardan biri bu yıl içinde aktif olucak , Nintendo NX olması yüksek ihtimal , diğer 2 si 2017 de aktif olucak , bunlarında Yeni Playstation ve XBOX olması muhtemel .
AMD çok büyük ölçekli 3 adet anlaşma yaptı , bunlardan biri bu yıl içinde aktif olucak , Nintendo NX olması yüksek ihtimal , diğer 2 si 2017 de aktif olucak , ...
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Kevin Garnett 3 yıl
Bu konsol Wii U ya da 3DS'in devamı gibi olmayacaksa bence güçlü olacaktır. Nintendo inşallah elindeki kozun büyüklüğünü biliyordur. Yoksa SEGA gibi başka konsollara oyun çıkartan bir firma olabilir. İnşallah güzel donanımlı, 3.parti destekli ve güzel excleri olan bir konsol olur da keyifle oynarız.
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ozkn_s 3 yıl
Arkadaslar
intel her zaman bir iki adim onde olabilir veya
amd hicbir zaman inteli gecemeyebilir.
bu konular bizi ilgilendirmez ki bu onlarin kendi aralarindaki rekabet.
sanki biz sirket hissedariymisiz gibi konuyu
degerlendirmeyelim.

Amd firmasindan urun almayabilirsin.bunun icin cok gecerli sebeplerin de olabilir.
ama amd urunlerini almasan da amd firmasina tesekkur borclusun.

Hem amd kullanmayacam hem de tesekkur edecem bu nasil is dersen.soyle izah
edelim.amd kendi capinda rekabet ederek fiyatlandirma olayinda cipa vazifesi goruyor.yani intel amd'ye musteri kaptirmamak icin fiyatlari kafasina estigi gibi ayarlayamiyor. daha kontrollu hareket etmek zorunda kaliyor. bu durum intel kullanicilarinin isine geliyor dogal olarak.bugun intelin urunlerini bu fiyatlarla alabiliyorsaniz bunu yerin dibine soktugunuz amd firmasina borclusunuz.

bu sebeple amd firmasina bir tesekkuru cok gormeyin hatta iyi ki varsin amd demeniz lazim
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BRNSpawn 3 yıl
Nvidia Tegra X1'i tanıtırken karşısına PS3 ve Xbox360'ı konumlandırdı. Eğer NX'de Tegra X1 olacaksa hiç çıkmasın. Performansı WiiU'dan çokta farklı olmaz. Ama yeni nesil bir tegra veya türevi özelleştirilmiş bir işlemci ile gelecek ise işler değişir. Belki 2GHz üzerindeki hızda çalışan 8 Denver çekirdeği iş görür. GPU olarakta Pascal tabanlı en az 1280 CUDA çekirdekli 1GHZ üstü çalışma frekansı sahip GPU ve GDDR5 bellek ile şuanki(PS4, XboxOne) konsollardan ciddi bir şekilde güçlü olur. Ama bana bu ihtimal zor geliyor.
Bence Tegra işlemci taşınabilir parçada(kontrolcü/tablet olacağı tahmin ediliyor.) kullanılabilir. İlk 3DS sızıntılarında da Tegra 2 işlemcisinden bahsediliyordu. Sonra özellikle yüksek güç tüketiminden dolayı vazgeçildi. Ama sızan bilgilere göre AMD konsollar için 3 adet anlaşma imzalamış. Bunlarda biri PS4 Neo desek diğeri yeni Xbox(Two) olsa geriye bir Nintendo kalıyor gibi. Nintendo son 3 jenerasyondur zaten AMD'de GPU almakta. Eğer konsol rakipleri gibi x86 tabanlı işlemci ile gelecekse tek seçenek AMD görünüyor. Ama Nintendo yine bir çılgınlık yapıp farklılaşmak yoluna ARM tabanlı bir konsol çıkartırsa Nvidia belki olabilir.
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Hasan07-36 3 yıl en beğenilen
Kefelon
Bence Nvidia bu sene AMDye noktayı koymak istiyor. Yoksa hali hazırda AMDnin çok çok ilerisinde olan 900 serisine bir anda bu kadar performans artışı yapmazdı. Üstelik bunu da F/P sağlayarak yapması resmen Biz bu sene AMDyi iyice yerin dibine gömeceğiz. anlamına geldi. O yüzden konsolada bulaşmadan durmaz. Nintendo daki performansı görünce Sony ve Microsoftda yeni konsolları için AMDye bulaşmak istemez bence.Neyse umarım batarda kurtuluruz şu AMDden.Dipnot: Rekabet ortamı kalmazcılar gelmeden hatırlatayım AMD zaten Nvidia ile hiç rekabet edemedi ki. Senelerdir Nvidiaya yetişmeye çalışan bir firma olarak kaldı. Yani bu zaten Nvidia için rekabet ortamı yaratmıyor, kendi çapında geliştirmeye devam ediyor kartlarını. AMD olmasada aynısı olacak...

Nasıl bir düşünce yapınız var anlamak çok güç. Diyelim ki AMD ortalardan kayboldu. Artık öyle bir şirket yok. Nvidia 1070'i çıkarıp 700 dolar, 1080'e 1200 dolar derse kime sığınacaksınız. Kimden alacaksınız ekran kartını. Harici grafik kartı üretsin diye Intel'e mi yalvaracaksınız Adreno'ya mı PowerVR'a mı? Adam sonuçta 300 dolara mal ettiği kartı 380 dolara satıp 80 dolar kar ediyorsa bu karttan 5 tane satacağına 700 dolar der ve 1 tane satıp aynı karı eder. Sonuçta senin kara kaşına, kara gözüne ucuza kart verecek değil. Yaptığı karı düşünür Intel'in 1000 dolarlık işlemcileri gibi.
Peki bu şartlarda neden Nvidia 1070'e 700 dolar diyemez? AMD 300 dolara 1070'den %15-20 daha zayıf kart yapıp gelirse elindeki kartların turşusunu kurur da ondan öyle fiyat çekemez.
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ounomaus 3 yıl
el konsolunda belki olur ama normal konsollar için artık tek nokta var amd
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esmerbuyucu 3 yıl
Umarım AMD olur. Nvidia'da nereden çıktı şimdi :/
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blackzeros 3 yıl
haberi gaza getirici bir şekilde yapmışsınız ama durum oyle değil malesef ,sizi duyan gtx1070 le filan gelicek zanneder.tegra mobil bir islemci nintendonun konsolunun mobil parcasının tegra ile donatilacagi soyleniyor. konsolun guc olarak ps4'ten ziyade xbox'a yakın olacagi konusuluyor son gelen sizintilarda. 4k cozunuluk oranları yakalanabilecek demissiniz halbu ki kaynakta dahil 4k cikis destegi olacak demis,xbox one'dada var 4k destegi.fhd 60 fps'de oyun oynatirda hangi grafiklerle oynatir bilemiyorum.cok buyuk bir beklentiye girmeyin nintendo bu konsolu zararina satmayacagini acikladi...
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Maxıs 3 yıl
AMD çok büyük ölçekli 3 adet anlaşma yaptı , bunlardan biri bu yıl içinde aktif olucak , Nintendo NX olması yüksek ihtimal , diğer 2 si 2017 de aktif olucak , bunlarında Yeni Playstation ve XBOX olması muhtemel .
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dadsoull 3 yıl
YUkardaki yorumları okudumda size sadece hehehehe demek istedim siz anladınız onu :)
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Patren 3 yıl
nx de amd olcak
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Kasatka 3 yıl
***Leopard***
Eger boyle birsey olur ve 3.parti firmalarin da destegini alirsa oyun bakimindan Nintendo Nx rakipsiz olur Ancak coktandir gelistirilen konsolun zaten donanim kisminin coktan baska cozumlerle(Amd)halledilmis olmasi da muhtemel

Nintendonun bu kadar kisa bir surede arge suresinden geçmesi (bi anda nx ortaya cikti ve e3 de duyurulacak cok kisa b konol geliştirme suresi için) hazir yongalara yöneldiğinin bir göstergesi. ya hazir amd apulari yada çoktan hazir halde (cop halde ) bekleyen tegra, mantikli yani
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